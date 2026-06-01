El presidente del Real Madrid y candidato a la reelección defiende la propiedad del club en manos de los socios, carga contra la propuesta de la «Ciudad del Socio» y promete llevar el ‘caso Negreira’ ante la UEFA.

TOLEDO — La caravana electoral de Florentino Pérez hizo parada este lunes en Toledo, donde el actual presidente del Real Madrid protagonizó un multitudinario encuentro con casi cuatrocientos socios y peñistas de Castilla-La Mancha. El escenario elegido, el Cigarral del Ángel, con la Ciudad Imperial de fondo, se convirtió en un clamor de aplausos y gritos de «¡presidente!» para recibir al mandatario, quien aprovechó el acto para lanzar durísimos ataques —aunque sin mencionarlo directamente— contra su rival en las urnas, Enrique Riquelme.

Durante la presentación de su proyecto, Pérez se mostró tajante a la hora de defender el modelo de propiedad de la entidad blanca. “El Real Madrid es y será siempre de sus socios, que no mientan, que no lancen bulos. Son los hijos, cuñados y exdirectivos de la etapa de Ramón Calderón que no sigan mintiendo. Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente este club seguirá siendo de sus socios”, recalcó con vehemencia, asegurando que su gestión busca precisamente blindar al club de intereses externos.

«Un proyecto trasnochado frente al mayor parque tecnológico de Europa»

El cruce de reproches subió de tono al analizar las propuestas de infraestructuras. Florentino Pérez ridiculizó la idea de Riquelme de construir la denominada «Ciudad del Socio» en los terrenos del club. “Frente a un proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel en unos terrenos que hoy valen más de 1.000 millones de euros, nosotros proponemos la creación del mayor parque tecnológico de Europa”, contrastó de forma contundente.

Acompañado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el candidato a la reelección también afeó las críticas de la oposición hacia la reforma del feudo madridista: “Mientras recibimos elogios de todos a nuestro querido estadio Santiago Bernabéu, por parte del candidato solo recibe su desprecio. No es tolerable que alguien que quiere presidir el club más importante del mundo ataque públicamente al prestigio de nuestro estadio”. En la misma línea, acusó a su rival de buscar la notoriedad individual: “El candidato parece más preocupado por inscribir una marca personal en el registro de marcas y hacerse famoso en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid”.

Promesas de fichajes y ofensiva total por el ‘caso Negreira’

En el plano estrictamente deportivo, Florentino Pérez quiso tranquilizar y entusiasmar a la masa social de cara al próximo mercado de transferencias, garantizando que el nivel de la plantilla seguirá en lo más alto.

“A lo largo de estos días voy a ir profundizando en los diferentes proyectos que tenemos para el futuro del Real Madrid, en lo deportivo, en lo social y en lo económico. Vendrán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones. Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid”, aseveró.

Por otro lado, el mandatario blanco no dejó pasar la oportunidad de endurecer su discurso contra los estamentos del fútbol español, señalando directamente a la Federación y a LaLiga por la gestión del ‘caso Negreira’. Pérez avanzó una medida inmediata de corte internacional si revalida el cargo: ”Lo primero que voy a hacer como presidente es llevar yo mismo a la UEFA el informe que hemos elaborado para que vean hasta dónde llega este caso de presunta corrupción que ha durado tres décadas, que sepamos de momento. Así se lo dije este sábado al presidente de la UEFA”.

El acto, que no incluyó la revelación de nuevas propuestas y mantuvo un marcado carácter de reafirmación de su candidatura, concluyó con un cóctel para los asistentes y con un Florentino Pérez entregado a la muchedumbre, fotografiándose en numerosos selfis. El presidente cerró la jornada con una llamada a las urnas para la cita de este fin de semana: “Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo y este año también. El Real Madrid no se improvisa. Vayamos a votar el domingo por el presente y el futuro del Real Madrid. Nos queda mucha historia para hacer”.