El índice español IBEX 35 alcanzó este miércoles un nuevo máximo histórico intradía cercano a los 16.700 puntos, impulsado principalmente por la fuerte subida de las acciones de Inditex, que repuntaron un 8 % tras la presentación de sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal. A las 10:00 horas, el IBEX 35 registraba una ganancia de 205,7 puntos, un 1,31 %, situándose en 16.678,8 puntos, y acumula un aumento del 43,84 % en lo que va de año.

Los resultados de Inditex reflejan la fortaleza de su modelo de negocio, con una buena acogida de sus colecciones, control estricto de costes y márgenes destacados incluso tras ajustes por divisa. Pese a que el crecimiento bruto pueda parecer moderado, la rentabilidad y la capacidad de expansión del grupo consolidan su posición como referencia global en el sector textil.

Además de Inditex, Indra destacó en la jornada gracias al impulso de las compañías de defensa ante la falta de avances en el conflicto de Ucrania y la propuesta de la Comisión Europea de movilizar 210.000 millones de euros en ayudas para el país, financiadas con activos rusos congelados.

En el plano sectorial, los valores cíclicos acompañaron las subidas del mercado. La banca lideró los avances, con Sabadell a la cabeza, mientras que empresas vinculadas a materias primas y consumo discrecional también mostraron un tono positivo. Por el contrario, Enagás registró fuertes descensos tras la rebaja de recomendación de Citi, que citó riesgos regulatorios y posibles recortes de incentivos para 2026.

En los mercados internacionales, Wall Street cerró con alrededor de 300 valores del S&P 500 al alza, pese a un retroceso del 2 % de Microsoft por menores expectativas de inversión en inteligencia artificial. Las nóminas estadounidenses registraron su mayor caída desde principios de 2023, trasladando la atención del mercado de la inflación al debilitamiento del empleo, mientras se prevé un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión.

En materias primas, el oro se mantiene cerca de 4.200 dólares la onza, la plata roza los 60 dólares y el cobre alcanza máximos históricos, en una coincidencia inédita desde 1980. Por su parte, las criptomonedas siguen mostrando elevada volatilidad, aunque Bitcoin recuperó parte del terreno perdido tras el anuncio de medidas regulatorias por parte de la SEC y la apertura de negociación de ETF y fondos de criptomonedas por Vanguard.

Los mercados se mantienen en calma, con un sesgo positivo, mientras los inversores esperan las próximas decisiones de los principales bancos centrales, que marcarán la orientación económica de los próximos meses.