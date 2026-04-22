En una jornada marcada por la falta de entendimiento entre la derecha y el centro-derecha, el Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la moción de Vox sobre la «prioridad nacional». La iniciativa ha naufragado tras obtener únicamente el respaldo de los 33 diputados de la formación de Santiago Abascal, frente a los 310 votos en contra del resto del arco parlamentario, incluido el Partido Popular.

El desencuentro entre PP y Vox

La clave de la votación ha residido en la negativa de Vox a aceptar las condiciones impuestas por los populares. Según fuentes del PP, el partido de Alberto Núñez Feijóo ofreció diversas enmiendas para transaccionar el texto y solicitó una votación por puntos, opciones que fueron rechazadas por los de Abascal.

El punto de fricción principal ha sido el concepto de «arraigo»:

La postura del PP: Defendían una prioridad basada en el arraigo legal, siguiendo el modelo del acuerdo firmado recientemente en Extremadura . Para los populares, cualquier medida debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a las leyes vigentes.

Defendían una prioridad basada en el arraigo legal, siguiendo el modelo del acuerdo firmado recientemente en . Para los populares, cualquier medida debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a las leyes vigentes. La postura de Vox: El diputado Ignacio Hoces rechazó de plano este matiz, calificando la figura del arraigo como un «coladero» que impide la expulsión de inmigrantes delincuentes. Vox insistió en que los españoles deben tener prioridad absoluta en ayudas públicas, vivienda y prestaciones sociales por el mero hecho de serlo.

Una sesión de reproches cruzados

Durante el debate, los argumentos técnicos se mezclaron con duras descalificaciones políticas:

Críticas de la izquierda: La diputada de Podemos, Martina Velarde, fue la más tajante al calificar la propuesta como «nazi» y un ataque directo a la convivencia. Por su parte, desde Sumar se tildó la iniciativa de «racista y xenófoba», mientras que el PNV la calificó de política de «inhumanidad». El PSOE señala los pactos: Juan Francisco Serrano (PSOE) aprovechó para afear al PP sus acuerdos autonómicos con la formación de Abascal, calificando de «papelón» que los populares intenten blanquear estos textos en regiones como Extremadura. La defensa del PP: Carmen Navarro (PP) evitó entrar en el cuerpo a cuerpo directo con Vox y centró su discurso en atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de utilizar la inmigración como una «cortina de humo» para tapar presuntos casos de corrupción.

Conclusión

El resultado de la votación deja a Vox solo en su defensa de la prioridad nacional tal y como la conciben, evidenciando que, aunque el PP comparte ciertos principios de territorialidad y arraigo, la distancia jurídica y discursiva entre ambas formaciones sigue siendo insalvable a nivel nacional.