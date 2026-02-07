El delantero del AD Ceuta, cedido por el Espanyol, repasa su temporada, su crecimiento y las especulaciones del mercado invernal.

Marcos Fernández se ha convertido en una de las grandes sensaciones del AD Ceuta esta temporada. El atacante catalán, propiedad del Espanyol y cedido en el Alfonso Murube, suma ya siete goles y está siendo una pieza clave en el buen momento del equipo. En una entrevista concedida al programa El XI Ideal, el futbolista habló de su presente en Ceuta, de su evolución y de los rumores que circularon en invierno sobre un posible regreso al club perico.

Sobre la posibilidad de que el Espanyol hubiera intentado romper su cesión durante el mercado invernal, el delantero fue claro: aseguró que no tuvo noticias al respecto. “No tengo ni idea si eran ciertas o no. Uno está preparado por si te llama tu agente y te dice que vuelves al Espanyol, pero yo no pensaba en ello. Solo quiero terminar bien la temporada en el Ceuta y ojalá el Espanyol cuente conmigo en el futuro”, explicó. Fernández insistió en que su cabeza está puesta exclusivamente en el conjunto caballa y en cumplir los objetivos del equipo.

El jugador también relató cómo se gestó su llegada al Ceuta. Una llamada del técnico José Juan Romero fue clave para decidirse por el proyecto. “Tuve muy buen ‘feeling’ desde el principio. Me gustó su manera de pensar y de hacer las cosas. Es un entrenador directo y cercano, que te obliga a sacar lo mejor de ti”, señaló. El delantero considera que esa confianza del cuerpo técnico se nota en el campo y ha sido determinante en su rendimiento.

Fernández se muestra satisfecho con su crecimiento durante el curso. Destaca el nivel de la plantilla, formada por futbolistas con experiencia en categorías superiores y con mucha ambición. “Me noto un crecimiento enorme. Hay jugadores con hambre, que ven esta temporada como una oportunidad. Jugamos bien y llevamos tiempo en la zona alta, aunque lo primero es la salvación”, afirmó.

El atacante, que pasó por la cantera del Betis antes de fichar por el Espanyol el pasado verano, tiene contrato con el club catalán hasta 2028 y una cláusula de dos millones de euros. Su cesión al Ceuta finalizará al término de la temporada, momento en el que deberá regresar al conjunto blanquiazul, donde espera tener una oportunidad tras su buen rendimiento en el equipo caballa.