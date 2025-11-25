Los juicios programados para este martes en la segunda planta del Palacio de Justicia de Ceuta han sido suspendidos debido al desprendimiento del techo de la sala de vistas, que además provocó inundaciones en las instalaciones.

La situación afectó al Juzgado de Instrucción, ubicado en las dependencias de Serrano Orive, imposibilitando la celebración de todos los procedimientos previstos en la agenda. El incidente se produce tras trabajos de mantenimiento en la cubierta del Palacio, que habían sido criticados por CCOO-Justicia por considerarlos meros “parcheos” ante filtraciones anteriores.

El sindicato ha alertado reiteradamente sobre el deterioro de las infraestructuras judiciales, señalando que las deficiencias pueden tener consecuencias graves para el funcionamiento de los distintos departamentos. De hecho, antes del desprendimiento, las lluvias ya habían causado inundaciones en zonas como la de Ejecuciones Civiles, aún no inaugurada.

La suspensión de los juicios supone una medida drástica que obliga a la anulación de los procedimientos programados, mientras las autoridades investigan el origen del incidente y la relación que pueda tener con las obras recientes en la cubierta del edificio.