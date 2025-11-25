El Grupo Parlamentario Vox presentará este martes en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para extender los actuales descuentos del 75% en transporte aéreo y marítimo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

La iniciativa busca que estas bonificaciones también se apliquen en casos de divorcio, separación o situaciones de dependencia, con el objetivo de facilitar los desplazamientos familiares y garantizar la igualdad de derechos entre ciudadanos que, por motivos personales o judiciales, necesiten viajar entre la península y los territorios extrapeninsulares.

Aunque se trata de una propuesta no vinculante, Vox confía en que la Cámara Baja respalde el texto e inste al Gobierno a modificar la normativa vigente para adaptar el régimen de ayudas al transporte a estas nuevas realidades familiares.

Padres divorciados y menores, principales beneficiarios

Según la propuesta, podrían beneficiarse de los descuentos los padres no custodios con régimen de visitas o custodia compartida reconocida por sentencia judicial, siempre que los desplazamientos estén directamente relacionados con el cumplimiento de este régimen.

Asimismo, los menores no emancipados que deseen visitar al padre o madre no custodio residente en las islas o ciudades autónomas también podrían acogerse a la bonificación del 75% en el coste de sus billetes.

Descuentos también para quienes cuidan de familiares dependientes

La iniciativa incluye a personas con ascendientes en situación de dependencia que residan en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Quienes no vivan en estos territorios pero deban desplazarse para prestar cuidados o apoyo familiar podrían beneficiarse igualmente de la reducción de tarifas.

Una propuesta con enfoque social y familiar

Desde Vox destacan que la medida responde a una creciente demanda social, buscando “corregir desigualdades y facilitar los vínculos familiares” frente a los obstáculos económicos que impone la distancia geográfica. Según la formación, el actual sistema de bonificaciones “no contempla las realidades familiares derivadas de separaciones o dependencias”, por lo que su ampliación permitiría “garantizar el principio de igualdad entre españoles, vivan donde vivan”.

En manos del Congreso

La proposición será sometida a votación en la Comisión de Política Territorial este martes. Aunque su aprobación no tendría efectos inmediatos, el respaldo del resto de grupos parlamentarios podría servir como impulso para una futura reforma legal del régimen de bonificaciones al transporte.

Actualmente, el descuento del 75% se aplica a los billetes de avión y barco en rutas regulares con la península para residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Vox propone extenderlo a quienes mantengan lazos familiares o responsabilidades legales con personas residentes en estos territorios, adaptando así una política tradicionalmente basada en criterios de residencia a las nuevas necesidades familiares.