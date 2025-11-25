Este sábado se celebrará la VIII Carrera Popular de Papá Noel, una cita deportiva gratuita que promueve el deporte y el comercio local. Con dos recorridos de 5.200 metros y 2.600 metros, el evento también incluye carreras infantiles y premios para los ganadores, ofreciendo un ambiente festivo que invita a toda la familia a participar.

La Navidad se acerca y con ella, la VIII Carrera Popular de Papá Noel, uno de los eventos deportivos más emblemáticos para los alicantinos. Este sábado, 29 de noviembre, los participantes podrán unirse a una jornada llena de actividad física y espíritu navideño. Organizada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de las concejalías de Comercio y Deportes, junto con la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), la carrera tiene como objetivo dinamizar el comercio local y fomentar el deporte en un ambiente familiar y festivo.

El evento cuenta con dos recorridos principales: uno de 5.200 metros (cuatro vueltas al circuito) y otro de 2.600 metros (dos vueltas), ideal para aquellos que prefieren caminar o andar. A las 11:00 horas se celebrarán las carreras infantiles, donde niños de entre 2 y 15 años podrán participar en categorías adaptadas a su edad, con distancias que varían entre los 100 y 800 metros. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta el jueves 26 de noviembre a través de la página web www.15cumbres.com.

La salida será a las 10:00 horas y se dará desde la plaza Padre Ángel Carcagente. El recorrido abarcará varias calles del barrio, creando un ambiente festivo que incluirá obsequios para los participantes. Los primeros 300 corredores recibirán un gorro de Papá Noel, mientras que los 200 adultos que crucen la meta obtendrán una camiseta conmemorativa. Además, los ganadores recibirán trofeos y vales para gastar en los comercios locales, incentivando así el consumo en la zona.

La carrera también tiene un fuerte componente solidario, ya que los comerciantes del barrio participan activamente patrocinando el evento y ofreciendo vales para que los corredores y sus familias puedan disfrutar de una experiencia completa. Vanesa Cárdenas, presidenta de ACUA, destacó que este evento es una excelente manera de dar la bienvenida a la Navidad y atraer nuevos clientes a los comercios del barrio, con el objetivo de crear un ambiente más vivo y dinámico.

Con el apoyo de la concejalía de Deportes y el patrocinio de la tienda Woolo, la carrera se ha consolidado como una de las más queridas en la ciudad, y se espera que este año atraiga a más participantes y espectadores que nunca.