El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una denuncia por presunta “responsabilidad contable” contra la Comunidad de Madrid, a la que acusa de haber dejado sin reclamar más de 71 millones de euros a los grupos sanitarios privados Quirón y Ribera Salud por tratamientos realizados en hospitales públicos a pacientes procedentes de centros concertados.

Según el escrito registrado por los socialistas, en la Comunidad de Madrid conviven hospitales de gestión pública y otros de gestión privada concertada —cuatro pertenecientes al Grupo Quirón y uno a Ribera Salud— en los que los pacientes pueden elegir libremente el centro sanitario. El coste de la atención se compensa mediante un sistema de facturación intercentros dentro del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Para gestionar esos intercambios, una herramienta informática cruza de forma automática los datos de facturación entre hospitales, de modo que el importe de la atención a pacientes de libre elección se suma al canon fijo anual que reciben los hospitales concertados por cada habitante de su área de referencia. No obstante, la denuncia señala que en los hospitales públicos existen “subsistemas de información” propios y códigos aún sin normalizar que dificultan la captura automática de determinadas actividades asistenciales.

De acuerdo con el documento presentado por la portavoz socialista en la Asamblea regional, Mar Espinar, esta situación habría impedido que la sanidad pública reclamara a Quirón y Ribera Salud el coste de “cientos de tratamientos” realizados entre 2017 y 2023, por un importe total de 71.653.032 euros. Se trataría de pacientes que acudieron a hospitales públicos tras haber sido atendidos inicialmente en alguno de los centros concertados y cuya actividad clínica no quedó debidamente documentada en el sistema de facturación.

El impacto económico superó los 11 millones de euros solo en 2023, según los últimos datos recogidos en un informe interno de la Consejería de Sanidad que el PSOE incorpora a su denuncia.

Además, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha calificado de “escándalo” la gestión sanitaria del Gobierno regional y ha asegurado que se ha producido un traslado de fondos destinados a residencias de mayores hacia la financiación de estos grupos sanitarios privados. En declaraciones a RNE, el dirigente socialista sostuvo que partidas presupuestarias de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) habrían sido reorientadas para cubrir estas cantidades, al tiempo que confirmó la presentación de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.