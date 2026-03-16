La suerte vuelve a estar en juego este lunes 16 de marzo de 2026 con el sorteo de EuroDreams, el juego europeo que ofrece una oportunidad única de obtener una renta mensual a largo plazo. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), EuroDreams se ha consolidado rápidamente como uno de los favoritos por su innovadora fórmula de premios.
La combinación ganadora y el «Sueño» (número complementario) correspondientes a esta noche se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial y la validación de los datos por parte de la entidad organizadora.
Resultado del EuroDreams de hoy, lunes 16 de marzo de 2026
- Combinación ganadora (6 números): 02-05-24-29-32-39
- El Sueño (1 número): 3
¿Qué premios puedes conseguir en EuroDreams?
A diferencia de otras loterías, EuroDreams destaca por su categoría especial de premios que garantizan tranquilidad económica durante años:
- Primera categoría (6+1 aciertos): ¡El premio soñado! Obtendrás 20.000 euros al mes durante 30 años.
- Segunda categoría (6+0 aciertos): Obtendrás 2.000 euros al mes durante 5 años.
- Resto de categorías: Existen hasta seis categorías adicionales que ofrecen premios menores, desde el reembolso de tu apuesta hasta cantidades variables según la recaudación.
Información sobre cobros y caducidad
Si has sido uno de los afortunados esta noche, ten presentes estos pasos:
- Premios de cuantía menor: Podrás cobrar el importe en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.
- Premios de mayor cuantía (rentas): Al tratarse de premios en forma de renta, el proceso de gestión se realiza directamente a través de las entidades bancarias colaboradoras con SELAE, garantizando la seguridad del pago mensual.
- Plazos: Recuerda que tienes un periodo de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo para solicitar el cobro de tu premio.
Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.