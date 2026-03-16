La suerte vuelve a estar en juego este lunes 16 de marzo de 2026 con el sorteo de EuroDreams, el juego europeo que ofrece una oportunidad única de obtener una renta mensual a largo plazo. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), EuroDreams se ha consolidado rápidamente como uno de los favoritos por su innovadora fórmula de premios.

La combinación ganadora y el «Sueño» (número complementario) correspondientes a esta noche se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial y la validación de los datos por parte de la entidad organizadora.

Resultado del EuroDreams de hoy, lunes 16 de marzo de 2026

Combinación ganadora (6 números): 02-05-24-29-32-39

02-05-24-29-32-39 El Sueño (1 número): 3

¿Qué premios puedes conseguir en EuroDreams?

A diferencia de otras loterías, EuroDreams destaca por su categoría especial de premios que garantizan tranquilidad económica durante años:

Primera categoría (6+1 aciertos): ¡El premio soñado! Obtendrás 20.000 euros al mes durante 30 años. Segunda categoría (6+0 aciertos): Obtendrás 2.000 euros al mes durante 5 años. Resto de categorías: Existen hasta seis categorías adicionales que ofrecen premios menores, desde el reembolso de tu apuesta hasta cantidades variables según la recaudación.

Información sobre cobros y caducidad

Si has sido uno de los afortunados esta noche, ten presentes estos pasos:

Premios de cuantía menor: Podrás cobrar el importe en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.

Podrás cobrar el importe en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de mayor cuantía (rentas): Al tratarse de premios en forma de renta, el proceso de gestión se realiza directamente a través de las entidades bancarias colaboradoras con SELAE, garantizando la seguridad del pago mensual.

Al tratarse de premios en forma de renta, el proceso de gestión se realiza directamente a través de las entidades bancarias colaboradoras con SELAE, garantizando la seguridad del pago mensual. Plazos: Recuerda que tienes un periodo de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo para solicitar el cobro de tu premio.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.