El ministro de la Presidencia recriminó al senador Tellado que el interrogatorio se centrara en el ‘Caso Koldo’ y ‘Salazar’, desviando el foco de la investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos en el organismo demoscópico.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, protagonizó una tensa comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Bolaños, el primer miembro del Gobierno en comparecer desde la creación de la comisión en julio de 2024, acusó al Partido Popular y al presidente de la mesa de haberle hecho «perder el tiempo».

La sesión, que debía centrarse en la gestión y la independencia del organismo público dirigido por el socialista José Félix Tezanos, se convirtió en un «batiburrillo» de acusaciones políticas.

Desvío del foco: de Tezanos al ‘Caso Koldo’

El senador del PP, Vicente Tellado, optó por desviar el interrogatorio, enfocándose en escándalos que afectan al PSOE, como:

El ‘Caso Koldo’ , implicando al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García .

, implicando al exministro y a su exasesor . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y otros dirigentes socialistas como Santos Cerdán .

, y otros dirigentes socialistas como . El reciente escándalo del exdirigente Paco Salazar, acusado de presunto acoso sexual.

El PP insistió en que el PSOE «instrumentaliza el CIS en beneficio propio» al formular encuestas orientadas a obtener resultados favorables, pero estas críticas desplazaron el foco de la investigación sobre la independencia del organismo.

Irritación y amenaza de abandono

Visiblemente irritado, Bolaños arremetió contra el senador popular y el presidente de la Comisión, a quienes reprochó en varias ocasiones que no le permitieran responder a las cuestiones planteadas.

«No me traigan aquí a perder el tiempo», espetó el ministro, llegando a advertir que, de no corregirse la situación, abandonaría la comparecencia.

Bolaños finalizó su intervención repitiendo el mismo mensaje de frustración, dirigido al senador Tellado y al presidente de la Comisión: «Hubiera preferido que me hubiese dejado responderle, hubiera sido mucho más útil. Por eso le he repetido tantas veces que ha sido absurdo que yo venga aquí y que podían haberse dedicado ustedes a ver cómo la lavadora daba vueltas, porque hemos perdido el tiempo; ustedes y yo«.

La sesión concluyó sin que se aclarasen aspectos clave sobre el funcionamiento interno y la independencia del CIS.