Esta semana en Ceuta ha estado marcada por avances laborales, desarrollos económicos, tensiones políticas locales y nacionales, y acontecimientos internacionales que también han tenido repercusión mediática. A continuación, te ofrecemos un resumen completo de las noticias más destacadas.

El sector hostelero de la ciudad firma un acuerdo que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y se mantendrá hasta 2029. Establece jornadas de 40 horas semanales, pausas diarias, descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y compensaciones por festivos, además de reconocer derechos LGTBI. El convenio busca dar estabilidad laboral y modernizar la hostelería local.

El organismo gestor del Parque Marítimo no habría presentado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil durante casi una década, lo que podría derivar en sanciones, impugnación de contratos y responsabilidad de los administradores. Se solicita una auditoría externa y la regularización inmediata de la situación.

La naviera AD Ceuta avanza con el proyecto del superferry que conectará Ceuta con Algeciras, con potenciales beneficios logísticos y económicos para la ciudad. El proyecto busca agilizar el transporte de pasajeros y mercancías y consolidar la posición de Ceuta como punto estratégico en el comercio marítimo.

La formación independentista reafirma su posición de no colaborar con el Ejecutivo a menos que se cumplan compromisos reales en temas como lengua catalana, inmigración y transferencias de competencias. Esta postura vuelve a complicar la aritmética parlamentaria del Gobierno y la aprobación de leyes clave.

El presidente ruso emite un mensaje beligerante ante las tensiones con la OTAN y la Unión Europea, asegurando que Rusia respondería con fuerza ante cualquier conflicto. La declaración aumenta la preocupación internacional y resalta la inestabilidad global en la que se encuentra el continente europeo.

El partido elimina el perfil del exdirigente acusado de acoso sexual y borra información sobre su sueldo, generando críticas internas. Feministas del PSOE exigen llevar las denuncias a Fiscalía y reclaman explicaciones sobre la gestión del caso, mientras Ferraz promete transparencia.

En definitiva, esta semana Ceuta y España han vivido una combinación de avances sociales, retos legales, desarrollo económico y tensión política, mientras que a nivel internacional se intensifican las incertidumbres geopolíticas. Desde la mejora de los derechos laborales en la hostelería hasta la inestabilidad parlamentaria y los desafíos globales, los acontecimientos de esta semana muestran un panorama variado y relevante.