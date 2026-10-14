El Ejecutivo autonómico apela a la predisposición expresada por el propio rey Mohamed VI para dar salida a los expedientes y aliviar la sobrecarga que sufren los recursos de acogida locales.

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Ceuta — El Gobierno de Ceuta ha instado formalmente a la Delegación del Gobierno a acelerar la tramitación de los expedientes de repatriación de los menores extranjeros no acompañados hacia Marruecos. A través de una misiva remitida por la Consejería competente, el Ejecutivo autonómico solicita que se agilicen al máximo los cauces administrativos y legales para hacer efectivo el retorno de estos jóvenes a su país de origen.

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Desde la Ciudad Autónoma se argumenta que tanto España como Marruecos coinciden en la conveniencia de culminar estas agrupaciones familiares. De hecho, el propio rey alauí, Mohamed VI, se ha referido públicamente a la necesidad de articular la devolución de estos menores, lo que, a juicio del Gobierno local, constituye un marco favorable que debe ser aprovechado por las autoridades competentes para acelerar las gestiones.

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Presión asistencial y búsqueda de soluciones

La petición del Gobierno de Ceuta se enmarca en la compleja situación asistencial que atraviesan las infraestructuras de la ciudad tras los picos de llegada registrados en los últimos meses. Con miles de menores atendidos en la red de recursos locales y una capacidad desbordada, la administración local considera prioritario que la Administración General del Estado agilice los procedimientos de repatriación garantizando todas las coberturas legales.

Esta exigencia se suma a otras medidas en marcha para aliviar la sobrecarga asistencial en la ciudad, como los traslados coordinados hacia otras comunidades autónomas, mientras la Ciudad Autónoma insiste en que el retorno seguro y ordenado con sus familias en Marruecos debe ser la vía principal de actuación.