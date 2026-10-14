Las interceptaciones de las fuerzas de seguridad coinciden temporalmente con la incursión de patrulleras de Rabat en aguas de Ceuta y el episodio de entradas masivas de julio.

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Madrid — Los servicios de inteligencia e interceptación de las fuerzas de seguridad españolas detectaron y captaron órdenes directas emitidas por la Marina Real Marroquí instando a pesqueros de su país a adentrarse y faenar ilegalmente en aguas bajo jurisdicción española. Según revela una información del diario ABC, estas maniobras coordinadas se produjeron en el mismo marco temporal que la incursión de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta y la posterior crisis migratoria registrada a finales del mes de julio.

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Las comunicaciones interceptadas confirman que las autoridades marítimas de Rabat alentaron la violación de los límites marítimos españoles por parte de su flota pesquera, en una estrategia de presión sobre la frontera sur. Este episodio se suma a la controversia por la incursión no autorizada de patrulleras alauíes en aguas ceutíes, un incidente de tensión naval que el Gobierno trató de minimizar en un primer momento calificándolo de «hecho puntual» habitual en zonas fronterizas.

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Fricciones en el Gobierno tras la filtración

La revelación de estas ordenanzas de la Marina marroquí y la gestión de la crisis naval han generado un importante malestar en la Moncloa con la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras trascender el altercado vivido en la zona con patrulleras de la Armada marroquí.

Mientras desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha intentado reducir el impacto diplomático de estas incursiones marítimas paralelas a la presión migratoria, las pruebas sobre las consignas impartidas a la flota pesquera evidencian un patrón deliberado de desafío a las fronteras marítimas y territoriales de España en el Norte de África.