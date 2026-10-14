Las fuerzas de seguridad alauíes arrestan a Juan Carlos T. B. tras permanecer meses prófugo desde que la Policía desarticuló su red de narcotráfico y blanqueo.

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Madrid / Rabat — Juan Carlos T. B., alias ‘El Moreno’, considerado por las fuerzas y cuerpos de seguridad como el mayor capo del tráfico de hachís en España, ha sido detenido en Marruecos tras varios meses en paradero desconocido. Según revela una información exclusiva del diario ABC, el prófugo se ocultaba en el país vecino desde que la Policía Nacional desmanteló su estructura criminal y financiera en una importante operación antidroga.

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El arresto de ‘El Moreno’ supone el golpe definitivo a la mayor red de introducción de hachís a través de la frontera sur. Las investigaciones policiales habían acreditado previamente el sofisticado entramado de blanqueo de capitales utilizado por la organización para lavar las inmensas ganancias del narcotráfico, una red en la que figuraba implicado el marido de una conocida ex-Miss España.

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Huida y captura tras el desmantelamiento de su entramado

‘El Moreno’ permanecía en busca y captura desde que los agentes lograron asestar un duro golpe a su negocio ilícito en territorio español. Ante la presión policial y el desmantelamiento de sus principales vías de distribución y lavado de dinero, el capo optó por refugiarse en Marruecos, donde trataba de eludir la acción de la justicia.

La captura ha sido posible gracias a la cooperación policial y los mecanismos de localización internacional, quedando ahora pendientes los trámites de extradición y puesta a disposición judicial ante los tribunales españoles para responder por delitos de narcotráfico, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.