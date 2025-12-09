Una acusación particular ha solicitado al juzgado de Catarroja la copia de las comunicaciones de la exconsellera Salomé Pradas con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, entre el 28 y el 30 de octubre de 2024. La petición busca esclarecer el significado de un mensaje donde Pradas indicaba que el primer edil, uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA, estaba «controlado».

El proceso de investigación penal sobre la gestión de la devastadora DANA en la Comunidad Valenciana sigue su curso, centrándose ahora en las comunicaciones internas de los altos cargos de la Generalitat.

Una acusación particular, que representa a familiares de las víctimas de la catástrofe, ha presentado una solicitud formal ante el juzgado de Catarroja para que se ordene una nueva diligencia de investigación. Esta solicitud, a la que ha tenido acceso EFE, fue presentada este martes y apunta directamente a la exconsellera Salomé Pradas.

El Mensaje que desató la petición

La petición se origina a raíz de la divulgación de conversaciones por WhatsApp que Pradas mantuvo con José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

En una de estas conversaciones, el día 29 de octubre, se hizo referencia al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón —uno de los primeros municipios de Valencia afectados por las inundaciones—, indicando que lo tenían «controlado».

Los familiares representados por la acusación particular manifiestan su desconocimiento sobre el contexto y el significado exacto de esa afirmación:

«Como quiera que desconocemos a qué se refiere cuando dice tener controlado al alcalde de Utiel y precisamos saber el grado de conocimiento y responsabilidad que el mismo tenía a esa hora (14:42), esta acusación particular pide ordenar esa nueva diligencia.»

Diligencia de investigación solicitada

Para aclarar el grado de conocimiento y responsabilidad del alcalde, la acusación particular ha solicitado al juzgado que:

Se requiera a Salomé Pradas para que aporte una copia de los mensajes de WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación que haya mantenido con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón .

para que aporte una copia de los mensajes de o cualquier otro tipo de comunicación que haya mantenido con el alcalde de Utiel, . Las comunicaciones requeridas deben abarcar el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 30 de octubre de 2024.

Esta nueva diligencia busca establecer el marco completo de la relación comunicativa entre la exconsellera y el alcalde durante los días críticos de la catástrofe de la DANA.