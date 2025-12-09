El Atlético de Madrid se juega gran parte de sus aspiraciones en la fase de liga de la Champions League ante el PSV Eindhoven. El equipo de Simeone necesita urgentemente una victoria en el Philips Stadium para acercarse a los puestos de acceso directo a octavos de final. Consulte a continuación todos los detalles para no perderse el choque de este martes 9 de diciembre.

El balón vuelve a rodar para el Atlético de Madrid en Europa en un encuentro marcado en rojo en la agenda del Cholo Simeone. Los colchoneros viajan a Holanda para medirse al PSV en la jornada 6 de la fase de liga con el claro objetivo de romper una racha negativa de dos derrotas consecutivas y sumar tres puntos vitales.

El triunfo en el Philips Stadium es crucial, ya que permitiría al conjunto rojiblanco seguir pujando por las ocho primeras posiciones de la tabla, las cuales aseguran el pase directo a los octavos de final de la máxima competición continental.

Datos clave del encuentro

Aspecto Detalle Fecha Hoy, martes 9 de diciembre Hora (Península) 21:00 horas Hora (Canarias) 20:00 horas Estadio Philips Stadium (Eindhoven, Holanda) Árbitro Michael Oliver (Inglaterra)

Emisión en televisión y plataformas digitales

El partido no se podrá ver en abierto, ya que los derechos de la UEFA Champions League son exclusivos de Movistar+ en España.

Televisión: El encuentro será emitido en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones .

El encuentro será emitido en directo a través del canal de pago . Streaming online: Los abonados podrán seguir el choque en vivo online a través de la aplicación y página web de Movistar+, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs.

Seguimiento gratuito por radio

Para aquellos aficionados que no cuenten con la suscripción de pago, el partido podrá seguirse de forma gratuita a través de la radio. Las principales emisoras nacionales como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero y RNE conectarán con el Philips Stadium para narrar todo lo que suceda entre holandeses y rojiblancos.