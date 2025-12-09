El presidente Donald Trump lanzó una de sus críticas más virulentas hasta la fecha contra las democracias occidentales en una entrevista con Politico. Denunció a Europa como un continente en «decadencia» y liderado por políticos «débiles», a la vez que renovó sus críticas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por su gestión en el conflicto con Rusia.

Las declaraciones de Donald Trump vuelven a generar tensión en las relaciones transatlánticas, especialmente en un momento delicado para las negociaciones de paz en Ucrania. En una entrevista concedida al medio especializado Politico, Trump fue contundente tanto con la dirigencia europea como con el líder ucraniano.

Duras críticas a Europa y amenaza de ruptura

Trump calificó a Europa como un grupo de naciones «en decadencia» y a sus líderes como personas «débiles» que están obsesionadas con ser «políticamente correctas» y que «no saben qué hacer» ante los problemas continentales.

Inmigración y viabilidad de países: El presidente centró gran parte de su crítica en la gestión migratoria, afirmando que ciudades como Londres y París están «hundidas» bajo el peso de la migración procedente de oriente medio y África. Llegó a advertir que, sin un cambio en la política fronteriza, algunos estados europeos «dejarán de ser países viables».

Presión a Zelenski por la guerra en Ucrania

En el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra, Trump mostró una total falta de garantías hacia los aliados europeos, señalando que Rusia estaba «obviamente en una posición más fuerte que Ucrania».

Además, cargó directamente contra el presidente Volodímir Zelenski, asegurando que «va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas».

Propuesta de paz: El mandatario estadounidense se mostró molesto porque Zelenski, según él, no se ha leído el último borrador de la propuesta para poner fin a la guerra, instándolo a que «estaría bien que lo leyera».

Los comentarios de Trump llegan justo después de que Zelenski se reuniera en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, donde aseguró que los socios europeos mantienen una «postura común» y que espera presentar un nuevo plan de paz revisado a los negociadores estadounidenses.