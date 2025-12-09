El FC Barcelona afronta un partido vital en la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League ante el Eintracht de Frankfurt. Tras una serie de pinchazos en la competición, el equipo de Hansi Flick está obligado a ganar en el Camp Nou si quiere mantener vivas sus opciones de acabar entre los ocho primeros. Le detallamos la fecha, hora y canales para seguir el choque de este martes 9 de diciembre.

El Barcelona regresa al Camp Nou para un encuentro de alto voltaje en Europa. El rival, el Eintracht de Frankfurt, trae malos recuerdos, ya que fue el conjunto alemán el que eliminó a los culés de la Europa League en 2022, con una histórica «invasión» de aficionados germanos en el feudo azulgrana.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga, es fundamental para el conjunto de Hansi Flick, que ha sufrido tropiezos ante el PSG, el Chelsea y el Brujas. El equipo necesita los tres puntos para seguir aspirando a entrar directamente a octavos de final.

Datos clave del encuentro

Aspecto Detalle Fecha Hoy, martes 9 de diciembre Hora (Península) 21:00 horas Hora (Canarias) 20:00 horas Estadio Camp Nou (Barcelona) Árbitro Davide Massa (Italia) Árbitro VAR Marco Di Bello (Italia)

Emisión en televisión y plataformas digitales

La retransmisión del partido en España se realiza en exclusiva a través de la plataforma de pago Movistar+.

Televisión: El Barcelona – Eintracht de Frankfurt se podrá ver en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones .

El se podrá ver en directo a través del canal de pago . Online / Streaming: Los aficionados podrán seguir el choque en vivo online a través de la aplicación de Movistar+, disponible en múltiples dispositivos (móviles, tablets y Smart TVs), así como en su página web, siempre y cuando se esté suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo.

Seguimiento gratuito por radio

Para los seguidores que no cuenten con suscripción de pago, el partido se podrá escuchar de forma gratuita por la radio. Las principales emisoras nacionales, como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca y Onda Cero, conectarán en directo con el Camp Nou para narrar minuto a minuto el partido.

El Camp Nou en Obras

El encuentro se disputará en el Camp Nou, que actualmente está en proceso de reforma. Esto significa que el aforo estará limitado a poco más de 45.000 espectadores. Para evitar que se repita la «invasión» de aficionados alemanes de 2022, el club ha tomado medidas de precaución, reservando la venta de entradas exclusivamente a los socios.