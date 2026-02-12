La comisión de investigación de Adamuz ha solicitado refuerzos tras detectar una acumulación de siniestros que actualmente están bajo análisis. La medida busca agilizar la investigación y garantizar que se esclarezcan con rapidez las causas de los incidentes registrados en la zona.

Mientras tanto, el presidente de Adif ha arengado a los 13.000 empleados del gestor de la infraestructura ferroviaria, instándoles a seguir trabajando para “prestigiar” el ferrocarril español. En su intervención, destacó la importancia de la profesionalidad del personal y el compromiso con la seguridad y eficiencia del transporte ferroviario en todo el país.

La coincidencia de estos anuncios refleja la atención que las autoridades están prestando tanto a la investigación de siniestros como al fortalecimiento de la imagen y el funcionamiento del sistema ferroviario nacional.