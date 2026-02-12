Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, aseguró este martes que hará “todo lo posible” para frenar a la derecha en España, pese a los riesgos políticos que ello pueda implicar.

En declaraciones recientes, Rufián afirmó sentirse atrapado entre su ideología y la situación política actual: “Soy independentista, pero tengo miedo como demócrata”, subrayando la tensión entre su compromiso con la causa catalana y su responsabilidad dentro del marco democrático español.

El líder de ERC también mostró su disposición a asumir las consecuencias de sus decisiones: “Si me cuesta el cargo, peores trabajos he tenido”, expresó, destacando su experiencia y resiliencia ante posibles represalias políticas.

Con estas palabras, Rufián refuerza la postura de ERC de mantenerse firme frente a la derecha, en un momento marcado por la polarización política y la incertidumbre sobre el futuro del independentismo en el Congreso.