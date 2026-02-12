El santoral católico conmemora hoy, 12 de febrero, a Santa Eulalia, la joven virgen y mártir que es el corazón espiritual de Barcelona, y a los Mártires de Abitina, quienes recordaron al mundo que «sin el domingo no podemos vivir».

Santa Eulalia de Barcelona (290-303)

Eulalia era una joven de trece años que vivía en las afueras de lo que hoy es Barcelona (España). Durante la persecución de Diocleciano, la niña se escapó de su casa para presentarse ante el gobernador Daciano y protestar por las injusticias contra los cristianos.

Los 13 Martirios: Según la tradición, fue sometida a trece torturas, una por cada año de su vida, incluyendo ser metida en un barril lleno de cristales y clavos que rodó por una cuesta (la actual Baixada de Santa Eulàlia).

Según la tradición, fue sometida a trece torturas, una por cada año de su vida, incluyendo ser metida en un barril lleno de cristales y clavos que rodó por una cuesta (la actual Baixada de Santa Eulàlia). El milagro de la nieve: Se dice que al ser expuesta desnuda en la cruz, cayó una nevada milagrosa que cubrió su cuerpo. Al morir, los testigos vieron una paloma blanca salir de su boca hacia el cielo.

Se dice que al ser expuesta desnuda en la cruz, cayó una nevada milagrosa que cubrió su cuerpo. Al morir, los testigos vieron una paloma blanca salir de su boca hacia el cielo. Patronazgo: Es la copatrona de Barcelona. En su honor, la catedral de la ciudad guarda 13 ocas blancas en su claustro, recordando su edad y su pureza.

Santos Mártires de Abitina

En el año 304, en la ciudad de Abitina (norte de África), 49 cristianos fueron arrestados por celebrar la Eucaristía dominical, algo que estaba estrictamente prohibido por el emperador.

«Sine Dominico non possumus»: Cuando el juez les preguntó por qué habían desobedecido, uno de ellos, Emérito, pronunció la famosa frase: «Sine Dominico non possumus» ( «Sin el domingo no podemos vivir» ).

Cuando el juez les preguntó por qué habían desobedecido, uno de ellos, Emérito, pronunció la famosa frase: «Sine Dominico non possumus» ( ). Legado: Su testimonio es hoy una de las bases de la teología sobre la importancia de la misa dominical para el cristiano.

Otros santos que se celebran el 12 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Benito de Aniano, abad: Conocido como el «segundo Benito». Fue un noble visigodo que reformó el monacato en el imperio de Carlomagno, unificando todos los monasterios bajo la Regla de San Benito.

Conocido como el «segundo Benito». Fue un noble visigodo que reformó el monacato en el imperio de Carlomagno, unificando todos los monasterios bajo la Regla de San Benito. San Melecio de Antioquía, obispo: Un pastor del siglo IV que trabajó incansablemente por la unidad de la Iglesia durante las crisis de la herejía arriana. Murió mientras presidía el Primer Concilio de Constantinopla.

Un pastor del siglo IV que trabajó incansablemente por la unidad de la Iglesia durante las crisis de la herejía arriana. Murió mientras presidía el Primer Concilio de Constantinopla. San Antonio Cauleas, obispo: Patriarca de Constantinopla en el siglo IX, recordado por su labor de mediación y por restaurar la paz interna en la Iglesia bizantina.

Patriarca de Constantinopla en el siglo IX, recordado por su labor de mediación y por restaurar la paz interna en la Iglesia bizantina. San Saturnino y compañeros, mártires: Parte del grupo de los mártires de África que dieron su vida por la fe durante las persecuciones romanas.

Beatos