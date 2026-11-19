Madrid / Badajoz, 19 de noviembre de 2026. — La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado un impulso procesal para agilizar la tramitación y revisión de su condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz en relación con su contratación y transformación de plaza en la Diputación pacense.

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La petición busca que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) pueda abordar cuanto antes los recursos presentados tanto por la defensa como por el resto de partes personadas, en un momento de alta exposición mediática a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Claves del recurso y la petición de impulso

Acelerar el trámite ante el TSJEx: El abogado Emilio Cortés , que representa al músico, pide activar el procedimiento para que los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Extremadura analicen sin demoras los argumentos de apelación frente al fallo de instancia.

El abogado , que representa al músico, pide activar el procedimiento para que los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Extremadura analicen sin demoras los argumentos de apelación frente al fallo de instancia. Argumentos contra el fallo y la instrucción: En su recurso, la defensa cargó contra el tribunal sentenciador y contra la magistrada instructora, Beatriz Biedma , sosteniendo que no existen pruebas ni «conciertos criminales» que respalden un trato de favor en la Diputación de Badajoz, y apelando a su condición acreditada de músico frente a la exigencia de pericia jurídica.

En su recurso, la defensa cargó contra el tribunal sentenciador y contra la magistrada instructora, , sosteniendo que no existen pruebas ni «conciertos criminales» que respalden un trato de favor en la Diputación de Badajoz, y apelando a su condición acreditada de músico frente a la exigencia de pericia jurídica. Postura coincidente de la Fiscalía: El Ministerio Fiscal también recurrió la sentencia solicitando su revocación al entender que se apoya en meras sospechas y vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Posiciones enfrentadas y contexto judicial

Parte / Actor Posición en el proceso Argumento principal Defensa de David Sánchez Recurso de apelación / impulso procesal Pide la absolución por ausencia de pruebas e indicios suficientes. Fiscalía Recurso contra la sentencia Sostiene que el fallo se basa en sospechas y lesiona la presunción de inocencia. Acusaciones populares (Vox, Hazte Oír, entre otras) Recurso para agravar la pena Reclaman mayor severidad y condena también por tráfico de influencias.

Frente contable abierto: La solicitud de celeridad en la revisión penal coincide con la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar el archivo solicitado por la Diputación de Badajoz y elevar las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento para investigar una eventual responsabilidad contable vinculada a los salarios percibidos.

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