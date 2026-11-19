Valencia / Madrid, 19 de noviembre de 2026. — La Guardia Civil ha detenido en Valencia a dos jóvenes, de 19 y 20 años, como presuntos responsables de la estructura de apoyo del movimiento «Blocus» en España, a los que se atribuyen labores de coordinación, ocultación de identidades y dificultar la investigación policial.

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Según la información difundida por la agencia EFE y fuentes del instituto armado, los arrestados formaban parte del círculo más cercano del presunto fundador e ideólogo del movimiento, detenido el pasado 30 de octubre en la localidad valenciana de Picanya.

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Funciones atribuidas a los detenidos

Coordinación e instrucciones: Uno de los arrestados habría creado una cuenta en una aplicación de mensajería aplicando técnicas para evitar su identificación, desde donde presuntamente participaba en la dirección del grupo para coordinar convocatorias y transmitir pautas orientadas a cometer saqueos.

Uno de los arrestados habría creado una cuenta en una aplicación de mensajería aplicando técnicas para evitar su identificación, desde donde presuntamente participaba en la dirección del grupo para coordinar convocatorias y transmitir pautas orientadas a cometer saqueos. Medidas de seguridad y ocultación: El segundo investigado habría asumido tareas orientadas a proteger la identidad del principal responsable y garantizar la continuidad operativa de la red —entre otras iniciativas, planteando regrabar con varias personas un vídeo vinculado al supuesto líder arrestado a finales de octubre—.

El segundo investigado habría asumido tareas orientadas a proteger la identidad del principal responsable y garantizar la continuidad operativa de la red —entre otras iniciativas, planteando regrabar con varias personas un vídeo vinculado al supuesto líder arrestado a finales de octubre—. Enlaces fraudulentos: La Guardia Civil señala además que uno de los jóvenes difundió enlaces fraudulentos que activaban la cámara de los teléfonos móviles y remitían fotografías de los usuarios sin su conocimiento.

Contexto de la investigación y aviso policial

Origen tras los disturbios de Barcelona: La actuación policial se enmarca en las pesquisas abiertas a raíz de los graves incidentes registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona , donde alrededor de quinientas personas protagonizaron altercados, saqueos y daños en establecimientos comerciales.

La actuación policial se enmarca en las pesquisas abiertas a raíz de los graves incidentes registrados el pasado , donde alrededor de quinientas personas protagonizaron altercados, saqueos y daños en establecimientos comerciales. Advertencia de la Guardia Civil: Coincidiendo con estas detenciones, la Guardia Civil ha alertado sobre las consecuencias penales de participar en movilizaciones violentas, subrayando especialmente el impacto que este tipo de hechos puede tener en el futuro de personas menores de edad.

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