Madrid / Málaga / Sevilla, 19 de noviembre de 2026. — Según publica LA RAZÓN, la empresa Global, adjudicataria de la publicidad en las estaciones de tren de Adif, ha rechazado emitir una campaña electoral del Partido Popular (PP) prevista para las estaciones de María Zambrano (Málaga) y Santa Justa (Sevilla) de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que los populares denunciaban la situación ferroviaria bajo el lema «Nosotros sin trenes y ellos a todo tren».

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La negativa de la compañía se produce en un contexto marcado por la suspensión del corredor de alta velocidad con Madrid tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el segundo siniestro grave en la red en menos de diez meses tras el de Adamuz, en plena recta final de la campaña del 29N.

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El contenido de la campaña y la postura de Global

Diseño y mensaje: El equipo de campaña que dirige Miguel Tellado había diseñado una pieza sobria —sobre fondo azul— con el lema «Nosotros sin trenes y ellos a todo tren», acompañado del eslogan de Alberto Núñez Feijóo («el cambio necesario») y la llamada «vota PP», sin imágenes de accidentes ni referencias explícitas a los siniestros.

El equipo de campaña que dirige había diseñado una pieza sobria —sobre fondo azul— con el lema «Nosotros sin trenes y ellos a todo tren», acompañado del eslogan de («el cambio necesario») y la llamada «vota PP», sin imágenes de accidentes ni referencias explícitas a los siniestros. Aval de la Junta Electoral: Desde el PP sostienen que la creatividad cuenta con el visto bueno de la Junta Electoral y que se iba a abonar la tarifa correspondiente para su difusión en marquesinas y soportes de las estaciones andaluzas.

Desde el PP sostienen que la creatividad cuenta con el visto bueno de la Junta Electoral y que se iba a abonar la tarifa correspondiente para su difusión en marquesinas y soportes de las estaciones andaluzas. Argumento de la empresa: En una comunicación recogida por LA RAZÓN, Global sostiene que respeta el criterio de la Junta Electoral y la libertad de expresión, pero considera que la pieza no es adecuada en su formato actual en los soportes que gestiona, al aludir de forma directa a la situación ferroviaria en un momento sensible por la cercanía del accidente de Urda.

Reproches del PP hacia el Gobierno y Adif

Sospechas de injerencia: En la dirección nacional del PP atribuyen el veto a una decisión de corte político y apuntan a una eventual consulta o indicación vinculada a Adif y al entorno del Gobierno, reclamando en su lugar una propuesta más neutra.

En la dirección nacional del PP atribuyen el veto a una decisión de corte político y apuntan a una eventual consulta o indicación vinculada a y al entorno del Gobierno, reclamando en su lugar una propuesta más neutra. Críticas al contrato y a la gestión: Los populares censuran la duración de diez años (prorrogables) del contrato de explotación publicitaria adjudicado en 2022 y sostienen que el episodio refleja la gestión del Ejecutivo en la red ferroviaria.

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