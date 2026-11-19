Madrid, 19 de noviembre de 2026. — Según informa la agencia EFE, la Comunidad de Madrid ha ampliado los servicios mínimos en los centros educativos públicos no universitarios tras prolongarse la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de octubre, poniendo un énfasis especial en garantizar las clases de 2.º de Bachillerato vinculadas a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

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La medida queda recogida en la Orden 4977/2026 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y con entrada en vigor prevista para este viernes, una vez concluidas sin acuerdo las reuniones mantenidas con los comités de huelga.

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El impacto acumulado y el refuerzo en 2.º de Bachillerato

Cifras del paro: El Gobierno regional justifica el endurecimiento tras contabilizar 23 jornadas lectivas de huelga hasta el 16 de noviembre —en el marco de una protesta que acumula más de cinco semanas desde mediados de octubre—, periodo en el que estima que se han dejado de impartir 413.076 horas de clase y se han visto afectadas 12.767 clases en segundo de Bachillerato.

El Gobierno regional justifica el endurecimiento tras contabilizar hasta el 16 de noviembre —en el marco de una protesta que acumula más de cinco semanas desde mediados de octubre—, periodo en el que estima que se han dejado de impartir y se han visto afectadas en segundo de Bachillerato. Tramos progresivos para materias PAU: Para evitar desigualdades o perjuicios en el acceso a la universidad, el profesorado que imparte asignaturas evaluables en la PAU en 2.º de Bachillerato deberá cubrir como mínimo el 50 % de las horas lectivas semanales hasta el 31 de enero, el 75 % hasta el 30 de abril y el 90 % desde el 1 de mayo hasta el final del curso.

Evaluaciones, trámites y contexto del conflicto

Garantía de procesos clave: La orden refuerza también la cobertura de actuaciones esenciales como las sesiones de evaluación y calificación, la tramitación y custodia de actas y documentos oficiales, las reclamaciones de notas, la expedición de certificaciones académicas para la PAU, las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y los acuerdos de promoción y titulación en etapas clave como 6.º de Primaria o 4.º de ESO.

La orden refuerza también la cobertura de actuaciones esenciales como las sesiones de evaluación y calificación, la tramitación y custodia de actas y documentos oficiales, las reclamaciones de notas, la expedición de certificaciones académicas para la PAU, las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y los acuerdos de promoción y titulación en etapas clave como 6.º de Primaria o 4.º de ESO. Reivindicaciones docentes y tensión en las aulas: El conflicto educativo se mantiene abierto ante las demandas del profesorado —entre ellas la reducción del horario lectivo, la bajada de ratios, aumentos salariales y mejoras en infraestructuras—, en una semana marcada además por el choque entre la Consejería, las direcciones de centros y los docentes en torno a las instrucciones sobre mensajes y cartelería en los colegios.

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