Vox consolida su crecimiento y el bloque progresista retrocede, según el último sondeo de 40dB

Vox continúa su tendencia ascendente y alcanza una estimación de voto del 17,4%, lo que supone cinco puntos más que en las elecciones generales de julio de 2023. Este avance se produce en un contexto político especialmente convulso tras el encarcelamiento preventivo del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por su presunta implicación en una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.

El Partido Popular, por su parte, se sitúa en el 31% de intención de voto, medio punto más que en el último barómetro, aunque dos puntos por debajo de su resultado en los últimos comicios. El PSOE baja al 27,8%, perdiendo casi cuatro puntos desde 2023. En el espacio a la izquierda de los socialistas, Sumar desciende hasta el 5,7% (seis puntos menos que en las generales), mientras que Podemos sube ligeramente hasta el 3,7%. La formación SALF, vinculada al agitador ultra Alvise Pérez, alcanza el 2,3%.

Ventaja clara del bloque de derechas

Si se celebraran elecciones hoy, PP y Vox sumarían el 48,4% de los votos, cifra que sube al 50,7% si se incluye SALF. En contraste, el bloque de izquierdas (PSOE, Sumar y Podemos) apenas llegaría al 37,2%, una diferencia de más de 13 puntos a favor de la derecha.

Los partidos nacionalistas y regionalistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) sumarían un 6,5%, medio punto menos que en las últimas generales.

Impacto de la crisis institucional

El sondeo se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, días marcados por acontecimientos de gran impacto: además del envío a prisión de Ábalos y García, el PP convocó movilizaciones para exigir un adelanto electoral y su líder, Alberto Núñez Feijóo, llegó a insinuar que Pedro Sánchez podría acabar en la cárcel.

A esto se suma la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su condena por revelación de secretos, así como la investigación por blanqueo de capitales en la Diputación de Almería, que derivó en la dimisión de su presidente.

En la Comunidad Valenciana, la dimisión de Carlos Mazón tras la polémica gestión de la dana y la llegada a la presidencia autonómica de Juan Francisco Pérez Llorca, con apoyo de Vox, refuerzan el clima de inestabilidad y polarización política.

Movimientos de voto y fidelidad electoral

Vox es el partido con mayor fidelidad: el 84,6% de sus votantes de 2023 repetirían hoy su voto, seguido por el PP (73,6%) y el PSOE (70,5%). Los populares perderían un 13,4% de sus antiguos votantes hacia Vox, aunque también captarían parte del electorado socialista.

En el caso de Sumar, la fidelidad cae al 44%, y casi un tercio de sus votantes se pasaría a Podemos. El desencanto en el electorado de izquierda se refleja también en el aumento de indecisos, abstencionistas y votos en blanco.

Diferencias por sexo y edad

En intención de voto por género, el PSOE lidera ligeramente entre las mujeres, mientras que Vox y PSOE empatan entre los hombres. Además, Vox logra sus mejores resultados entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza el 25,1%, siendo la fuerza más votada en el tramo de edad entre los 18 y los 44 años.

El PSOE obtiene su mejor resultado entre los ciudadanos de 45 a 54 años, y el PP destaca entre los mayores de 65.