El Ministerio Público apoya investigar el cartel de Hazte Oír, aunque lo califica como un acto de «acoso o coacciones» y no solo injurias. La abogada del presidente insiste en que el ataque es a su figura como autoridad.

La Fiscalía se ha unido a la posición del PSOE y del propio Pedro Sánchez al respaldar la investigación judicial de la lona colocada por Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo, en la que se tacha al presidente del Gobierno de «corrupto».

El fiscal del caso, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por un delito inicial de injurias con publicidad, opina que la infracción penal podría ser más amplia.

Calificación de la Fiscalía: El representante del Ministerio Público ve en la acción un acto «contra la integridad moral» , además de «acoso o coacciones» dirigidas a la segunda mayor autoridad del Estado . También considera que podría representar un delito de calumnias contra una autoridad .

Intención: El fiscal atribuye a la lona la pretensión de «humillar y deshonrar» a Sánchez, mostrando un «absoluto desprecio» y habiendo «lesionado su dignidad humana y su integridad».

La defensa de Sánchez: ataque a la autoridad

Por su parte, la abogada de Pedro Sánchez —personado en la causa como perjudicado— argumenta que «es evidente» que el cartel no buscaba injuriar a un particular, sino al presidente como «secretario general del PSOE y autoridad».

La prueba de ello, según la letrada, es que la lona incluía referencias a expresiones como «caso fiscal general de Pedro Sánchez» o «caso PSOE», vinculándolo con corruptelas a pesar de que «no está siendo investigado por ningún delito de esta naturaleza».

La representación legal del inquilino de Moncloa rechaza los argumentos de Hazte Oír de que el cartel se dirigía a Sánchez como particular por no aparecer con traje. La Fiscalía ha calificado estos argumentos de la asociación como «a todas luces irrelevante».

Medidas cautelares y continuidad de la campaña

El Ministerio Fiscal también se ha posicionado del lado de Ferraz al defender que la medida cautelar de retirar la lona de delante de la Cámara baja fue una decisión judicial «insuficiente», ya que no evitó la reiteración de la conducta.

La Fiscalía destaca que el mensaje fue replicado:

Replica física: Se desplegaron seis pancartas en puentes de Madrid .

Se desplegaron seis pancartas en puentes de . Replica digital: Tres trabajadores de Hazte Oír proyectaron el mensaje «Sánchez, corrupto» con un haz de luz hacia la fachada del Congreso, con un vídeo que alcanzó al menos 73.700 reproducciones en redes sociales.

La jueza instructora aún no ha decidido sobre la petición de Sánchez y el PSOE de prohibir la difusión del cartel a través de los perfiles digitales de la entidad civil y de los camiones que lo transportan. La magistrada está a la espera de un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para aclarar si la campaña sigue activa y la identidad de sus promotores.