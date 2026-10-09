El dispositivo especial arranca este viernes a las 15:00 horas en el primer gran periodo festivo tras la entrada en vigor de las nuevas normas del Reglamento de Circulación orientadas a los usuarios vulnerables.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) despliega desde este viernes a las 15:00 horas su dispositivo especial de regulación y vigilancia con motivo de la Operación Especial ‘El Pilar-2026’. Las estimaciones oficiales contemplan que las carreteras andaluzas registrarán un total de 1.267.200 desplazamientos de largo recorrido hasta la medianoche del próximo lunes, 12 de octubre, concentrando una parte sustancial de la movilidad nacional hacia zonas costeras y de segunda residencia.

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Ante la magnitud del flujo circulatorio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento a la cautela y al respeto estricto de la normativa vial para garantizar un tránsito fluido y sin siniestros. La campaña adquiere una significación particular al tratarse del primer operativo de gran envergadura que se desarrolla tras la entrada en vigor, el pasado 1 de octubre, de las nuevas disposiciones del Reglamento General de Circulación, enfocadas de manera prioritaria en la reducción de la siniestralidad y en la protección de los colectivos más vulnerables de la vía pública, como ciclistas, peatones y ocupantes de motocicletas y ciclomotores.

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Previsión de flujos y vías con mayor densidad

El comportamiento del tráfico durante la fase de salida se prevé más escalonado de lo habitual, distribuyéndose a lo largo de la tarde de este viernes y la mañana del sábado, 10 de octubre. Los desplazamientos principales tendrán como destino áreas de montaña, puntos de acampada y, muy especialmente, la franja costera del litoral andaluz y de Levante. En contraste, la fase de retorno concentrará la densidad en sentido a los grandes núcleos urbanos durante la jornada del lunes.

La DGT prevé una elevada intensidad circulatoria en las principales arterias de la red autonómica e interurbana, entre las que destacan la A-4, A-7, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M, A-357, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4, junto a la red secundaria de acceso a enclaves turísticos.

Despliegue de medios humanos y supervisión aérea

Para velar por la seguridad en carretera, la DGT mantendrá operativos de forma permanente los Centros de Gestión de Tráfico de Sevilla y Málaga, que cuentan con una plantilla de 101 funcionarios y técnicos especializados dedicados a la supervisión y regulación en tiempo real las 24 horas del día.

El operativo terrestre de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil estará respaldado desde el aire por las unidades de helicópteros y drones de las dos sedes autonómicas, coordinadas para detectar incidencias y supervisar los tramos críticos de la red vial andaluza.