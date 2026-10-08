La colaboradora del programa de Iker Jiménez acusa al ministro de Transporte y a sectores afines al Ejecutivo de «manipular deliberadamente» una frase referida a los decretos de vivienda para activar una campaña de acoso contra el espacio televisivo tras la muerte de la anciana desahuciada.

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El fallecimiento de Maricarmen Abascal a los 87 años ha derivado en un agrio enfrentamiento mediático y político. La colaboradora del programa ‘Horizonte’ Beatriz Talegón ha respondido con dureza a las acusaciones vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y por diversos opinadores de izquierda, a quienes acusa de instrumentalizar y manipular de forma «deliberada» un extracto de la emisión del pasado 28 de septiembre para acusar al espacio dirigido por Iker Jiménez de mofarse de la finada.

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Hay que tener el alma muy sucia (o no tener, directamente) para utilizar un corte del programa Horizonte del lunes 28 de septiembre, donde nos alegrábamos de dar la noticia del acuerdo entre el propietario del inmueble y la abogada de Maricarmen, mediante el cual, Maricarmen… Lee tambien: Moncloa estalla ante la citación del juez Peinado a Begoña Gómez para entregar el pasaporte: «No tiene límites» — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 8, 2026

La polémica se centra en la difusión en redes sociales de un corte en el que la copresentadora Carmen Porter pronunciaba la expresión «Hasta luego, Maricarmen». Diversos perfiles afines al Gobierno, entre ellos el propio ministro Puente y el periodista Antonio Maestre, difundieron la secuencia sugiriendo que la frase se empleó como una burla dirigida a la anciana. Sin embargo, Talegón ha aclarado de forma tajante que dicha mención no guardaba relación alguna con la persona de la fallecida, sino con la vigencia de los decretos legislativos aprobados por el Gobierno bajo su nombre.

«Hay que tener el alma muy sucia (o no tener, directamente) para utilizar un corte del programa ‘Horizonte’ del lunes 28 de septiembre», ha aseverado la tertuliana a través de un extenso comunicado. Talegón explicó que durante la citada emisión se estaba celebrando la consecución del pacto con la propiedad que iba a permitir a Maricarmen regresar a su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda. En ese contexto, fue la propia Talegón quien preguntó en plató si los decretos del Ejecutivo seguirían llevando el nombre de la afectada tras haberse resuelto el conflicto. Fue entonces cuando Porter apostilló la frase en alusión directa a la caducidad de la norma presupuestaria y no a la anciana.

«Una manipulación deliberada y una promoción de odio»

Para la colaboradora de ‘Horizonte’, la tergiversación del fragmento responde a una maniobra coordinada contra el programa. «Quien está usando el corte para dar a entender lo que no es, lo que no fue y lo que solamente una mente perturbada quiere hacer creer a otros, es una manipulación deliberada y una promoción de odio inaceptable», ha denunciado. Asimismo, Talegón dirigió sus críticas hacia la figura del ministro de Transportes por avalar dicha lectura: «Que un ministro como Óscar Puente participe en esta manipulación es lamentable».

La controversia se suma a la crispación previa generada por la cobertura televisiva del desahucio. Días atrás, otros colaboradores del espacio de Cuatro habían cuestionado el papel de formaciones políticas y espacios de otras cadenas en la escenificación del desalojo. Tertulianos como Chapu Apaolaza criticaron abiertamente la conversión del drama humano en un «casting» con fines partidistas, lo que motivó duras réplicas por parte de presentadores de cadenas públicas como Xabier Fortes o rostros televisivos como Jordi Évole.

Llamamiento a establecer límites éticos

Durante la emisión de este pasado miércoles, el propio Iker Jiménez confesó haber quedado «helado» tras conocerse la noticia del deceso en el Hospital Gregorio Marañón. En el debate posterior, Talegón reclamó prudencia y contención a las fuerzas políticas y plataformas sociales, exigiendo que no se utilice la memoria de la mujer como herramienta de confrontación.

«Que la memoria de Maricarmen sirva para tener límites. No todo vale, ni en las campañas políticas ni en las campañas electorales ni en los movimientos sociales», defendió la analista, insistiendo en que la anciana fue sometida a una sobreexposición y presión desmedida por parte de sectores interesados antes de su trágico desenlace.