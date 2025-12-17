La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa siendo el centro de atención de los conductores estas Navidades. Tras la polémica generada por la obligatoriedad de las balizas V16 —que reemplazarán a los tradicionales triángulos a partir del 1 de enero y cuyo precio ronda los 60 euros—, ahora la institución prepara la llegada de su evolución tecnológica: la baliza V27.

A diferencia de las V16, que son un dispositivo físico que los conductores deben activar en caso de incidencia, la nueva baliza V27 funcionará como un “triángulo virtual”. Se trata de un sistema complementario que se conectará con la plataforma DGT 3.0 y el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. Su objetivo: advertir a los vehículos cercanos de la presencia de un peligro, mostrando un aviso directamente en la pantalla de instrumentación del coche.

Gratuita y voluntaria

Otro cambio importante frente a las polémicas V16 es que la baliza V27 será gratuita y de carácter voluntario. Según el Real Decreto 159/2021, la señal se activará automáticamente en los vehículos conectados, ya sea directamente o mediante un proveedor de servicios, cuando otro conductor active su baliza V16 en caso de incidencia. De esta forma, los conductores recibirán alertas en tiempo real sin necesidad de intervención manual.

Pere Navarro, director de la DGT, ha querido tranquilizar a la ciudadanía sobre la implementación de estos dispositivos: “El objetivo [de los agentes] no es multar”, recordó, subrayando que las V27 no generarán polémica por su carácter informativo y no obligatorio.

Aún no hay detalles concretos sobre cómo se integrará la baliza V27 en los vehículos en los próximos años, pero la DGT indica que formará parte del equipamiento de los coches conectados, funcionando de manera complementaria a las balizas V16 y mejorando la seguridad vial mediante alertas telemáticas.

Con esta medida, la DGT busca combinar tecnología y seguridad vial, evitando que las polémicas por el coste y la obligatoriedad de las V16 opaquen los beneficios de la innovación en carretera.