La Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo histórico sobre Gibraltar, tras meses de complejas negociaciones post-Brexit, que permitirá avanzar hacia la eliminación de la verja fronteriza y regular aspectos clave de la convivencia en la región.

El tratado, negociado entre España, Reino Unido y la Comisión Europea, ha completado ya la fase técnica y jurídica y está listo para ser sometido a la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, último paso antes de su entrada en vigor. El objetivo principal del acuerdo es garantizar estabilidad jurídica, económica y social en el Peñón.

Uno de los puntos centrales del pacto es la supresión de la verja que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción, facilitando la libre circulación de personas entre el territorio y el espacio Schengen. Para ello, se implementará un sistema de controles en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, bajo la coordinación de España y Frontex.

El tratado también regula fiscalidad, comprometiendo a Gibraltar a reforzar la transparencia y evitar prácticas de competencia fiscal desleal; combate del blanqueo de capitales y la corrupción; cooperación policial y judicial; y protección de los derechos de los trabajadores transfronterizos que diariamente cruzan la frontera.

Políticamente, el acuerdo no modifica las posiciones de soberanía: España mantiene su reivindicación histórica sobre Gibraltar, mientras que Reino Unido y las autoridades gibraltareñas conservan su estatus actual. Sin embargo, se establece un marco de cooperación estable que busca garantizar convivencia, seguridad y prosperidad económica en la zona.

Con este avance, Bruselas, Madrid y Londres cierran una de las negociaciones más complejas del escenario post-Brexit, ofreciendo un futuro más claro y seguro para miles de ciudadanos a ambos lados de la frontera.