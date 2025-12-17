El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a estar en el centro de la polémica tras un comentario desafortunado sobre los andaluces durante la cena de Navidad de su partido. Según relató Feijóo, “Pensad que hay muy pocas tierras como Galicia. Tenemos los mayores kilómetros de costa de España… Ya sé que los andaluces no están de acuerdo en esto, pero no saben contar”.

El comentario, que muchos calificaron de humor de mal gusto, no tardó en generar una oleada de respuestas en redes sociales. Entre ellas, la del diputado de ERC, Gabriel Rufián, se ha viralizado con especial intensidad, acumulando más de medio millón de visualizaciones hasta el momento.

En su réplica, Rufián enumeró tragedias y cifras de víctimas que, a su juicio, demuestran que “todo el mundo sabe contar gracias al PP”:

“Yak-42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de València: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7.291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2.371 afectadas… Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP, Alberto Núñez Feijóo. Los andaluces también”.

El episodio ha encendido un debate sobre los límites del humor político y la responsabilidad de los líderes al referirse a comunidades autónomas, especialmente en contextos sensibles.

Feijóo, conocido por sus declaraciones polémicas y su estilo directo, suma así otro episodio que se une a su historial de comentarios que generan controversia, mientras que Rufián refuerza su presencia en redes con una respuesta crítica que muchos usuarios han aplaudido por su contundencia.