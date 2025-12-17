La tensión en el seno del Gobierno de coalición alcanza su punto álgido. Sumar ha trasladado al PSOE su profundo malestar por la gestión de los casos de presunta corrupción y las recientes denuncias de acoso sexual que salpican a dirigentes socialistas. Fuentes del espacio de Yolanda Díaz advierten de que el Ejecutivo atraviesa su «peor situación» desde 2023 y exigen una remodelación profunda del Gabinete para evitar el inmovilismo. Los socios minoritarios consideran que la estrategia de «resistencia» del presidente Pedro Sánchez solo favorece el ascenso electoral de la formación de Santiago Abascal.

Reunión clave este viernes

Para abordar esta crisis, ambos socios se verán las caras este viernes en una reunión solicitada por Sumar. Al encuentro asistirán responsables de IU y Más Madrid, así como la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. El objetivo de Sumar es forzar un giro político y programático que reactive la legislatura.

Exigencia de remodelación del Ejecutivo

Pese a que Pedro Sánchez ha descartado públicamente cambios en sus carteras, Sumar insiste en que una remodelación del Gobierno es la «única carta» que les queda a los socialistas para recuperar la iniciativa.

El espacio de Díaz aclara que no ven necesario cambiar a sus propios ministros, al considerar que ellos no están directamente afectados por la crisis de reputación que sufre el PSOE. Unidad interna: Aunque Antonio Maíllo (IU) ha mostrado matices priorizando la reunión sobre la remodelación, desde Sumar aseguran que las peticiones están pactadas entre todas las formaciones del espacio.

El fantasma del «caso Koldo» y el auge de Vox

Desde Sumar ven el escenario actual como «más preocupante» que el vivido el pasado julio tras la imputación de Santos Cerdán en el caso Koldo. Avisan de que el inmovilismo permitirá que Vox «arrase» y que el Gobierno acabe muriendo «de muy mala manera».

Pese a la dureza de las advertencias, Sumar descarta por ahora dos escenarios: