Una magistrada solicita al Consejo General del Poder Judicial medidas cautelares para evitar que su plaza salga a concurso mientras se resuelve su recurso por conciliación familiar.

La conciliación de la vida laboral y familiar ha llegado al corazón de la carrera judicial en España, planteando un desafío sin precedentes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una jueza se encuentra actualmente en una situación límite que la obliga a elegir entre tres caminos dolorosos: abandonar su carrera profesional, renunciar a la custodia de sus hijos o emprender una batalla legal contra el órgano de gobierno de los jueces.

El caso ha cobrado relevancia este sábado tras conocerse que la magistrada ha solicitado formalmente que se mantenga en suspenso la salida a concurso de la plaza que ocupa actualmente. Esta medida cautelar busca ganar tiempo mientras se resuelve un recurso en el que reclama un cambio de criterio dentro de la judicatura para situaciones de extrema necesidad.

Un vacío normativo y criterios estrictos

La petición de la magistrada no es solo un ruego personal, sino una propuesta de reforma técnica. Reclama que el CGPJ acepte renuncias a traslados o plazas cuando se cumplan tres requisitos fundamentales: que existan circunstancias extraordinarias y sobrevenidas, que estas estén debidamente acreditadas y que no se perjudique a terceros.

La situación actual del sistema judicial español es rígida en cuanto a la asignación de plazas, lo que a menudo choca con cambios drásticos en la situación personal de los jueces, especialmente en lo que respecta a la custodia de menores o cuidados familiares tras procesos de separación o enfermedad.

Un Pleno dividido

La resolución de este conflicto no será sencilla. El futuro de la magistrada depende ahora del equilibrio de fuerzas dentro del CGPJ. Según fuentes jurídicas, para que la petición salga adelante se necesitan al menos 11 votos a favor.

Sin embargo, el escenario es incierto. La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, junto al vocal Ricardo Preciado, ya mantuvieron una postura restrictiva en la comisión permanente. Si estos votos se suman a los de los 10 vocales del bloque conservador, la petición de la jueza sería denegada, cerrándole la puerta administrativa y obligándola a acudir a la justicia ordinaria o a tomar la drástica decisión de abandonar su puesto para no perder el contacto con sus hijos.

Un debate sobre la modernización de la Justicia

Este caso pone de manifiesto la tensión entre el deber de servicio público y la inamovilidad judicial frente a los derechos fundamentales de conciliación. De ser aceptada su propuesta, se sentaría un precedente importante para otros miembros de la carrera judicial que enfrentan dramas personales similares, humanizando un sistema que, hasta ahora, ha sido criticado por su excesiva rigidez burocrática.

El CGPJ deberá decidir en los próximos días si abre la mano a esta «vía de escape» por motivos familiares o si mantiene la interpretación estricta de la norma, dejando a la magistrada ante una elección que ninguna persona debería enfrentar en el siglo XXI.