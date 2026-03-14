El número 52847 reparte el primer premio en Alicante, mientras que el 29203 se distribuye por doce localidades españolas

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 14 de febrero, ha repartido fortuna por diversos puntos de la geografía española. La combinación ganadora del primer premio, dotado con 60.000 euros al décimo, ha correspondido al número 52847. Según la información oficial, la totalidad de la serie de este número fue vendida íntegramente en Alicante capital, concentrando el premio mayor en dicha ciudad.

Por su parte, el segundo premio, que otorga 12.000 euros por décimo, ha recaído en el número 29203. A diferencia del primer premio, este número ha tenido una distribución más amplia, alcanzando un total de doce localidades. Los décimos agraciados con esta cifra se han vendido en Yuncos (Toledo), Gandía y Alfarrasí (Valencia), Valladolid, El Campello (Alicante), Manacor (Baleares), Pola de Laviana (Asturias), Alquerías del Niño Perdido (Castellón), Córdoba, Burgo de Osma (Soria), Madrid y Toledo.

Lista completa de premios y extracciones

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado múltiples recompensas a través de las extracciones adicionales:

• Extracciones de cuatro cifras: 1467, 1676, 3334 y 8921 (premiadas con 1.500 euros a la serie, 150 euros al décimo).

• Extracciones de tres cifras: 116, 179, 227, 236, 416, 485, 656, 675, 788 y 985 (300 euros a la serie, 30 euros al décimo).

• Extracciones de dos cifras: 09, 17, 39, 65, 70, 80, 89, 90 y 97 (120 euros a la serie, 12 euros al décimo).

Asimismo, se han premiado las aproximaciones al primer premio (52846 y 52848) con 1.000 euros al décimo, y al segundo premio (29202 y 29204) con 554 euros al décimo. Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 1, 5 y 7.

Cómo comprobar y cobrar sus premios

Loterías y Apuestas del Estado pone a disposición de los usuarios su herramienta digital oficial para verificar si un décimo ha sido premiado. A través de su página web o aplicación, los participantes pueden introducir el número de su billete para obtener el resultado de forma inmediata, incluyendo la cuantía exacta, independientemente de si el sorteo es reciente o de fechas anteriores.

Sobre el cobro de los importes, el procedimiento varía según el canal de compra. Si el décimo fue adquirido en una administración tradicional, el agraciado debe presentar el boleto y su DNI en un punto oficial de pago o en las entidades bancarias autorizadas (Abanca, Sabadell, BBVA, CaixaBank, Cajasur, Cajamar, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja). Si la compra se realizó de manera online, el cobro se gestionará a través de la plataforma autorizada siguiendo sus instrucciones específicas.

Es fundamental recordar que el plazo para reclamar cualquier premio es de 90 días, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, sin que los festivos o fines de semana interrumpan este periodo. Una vez transcurridos los tres meses, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.