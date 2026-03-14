El piloto asturiano saldrá noveno en el GP de Arabia Saudí tras una clasificación en la que asegura haber exprimido al máximo un Aston Martin que parece haber tocado techo momentáneamente.

Fernando Alonso volverá a partir desde la zona de puntos en el Gran Premio de Arabia Saudí, pero las sensaciones tras la sesión de clasificación de este viernes son de realismo puro. El bicampeón mundial, que saldrá desde la novena posición, fue tajante al analizar el rendimiento de su AMR26: el coche no daba para más.

Al límite de las posibilidades

A pesar de haber mostrado destellos de velocidad en las sesiones de entrenamientos libres, la hora de la verdad en el rapidísimo trazado de Jeddah puso a cada equipo en su lugar. Alonso, experto en extraer décimas donde no las hay, reconoció que la vuelta fue limpia y sin errores, pero insuficiente para pelear con los Red Bull, Ferrari o McLaren.

«Hemos sacado todo lo que había. Estoy contento con mi vuelta y con el trabajo del equipo, pero este es el ritmo que tenemos ahora mismo», explicó Alonso ante los medios. «En clasificación siempre solemos dar un paso adelante, pero los demás también lo dan y la realidad es la que dicta el cronómetro».

La degradación, el gran temor para la carrera

De cara a la carrera del domingo, las preocupaciones de Alonso se centran en el ritmo de carrera y, especialmente, en el cuidado de los neumáticos. Si bien a una vuelta el Aston Martin logra defenderse, las tandas largas han mostrado una fragilidad que preocupa al box de Silverstone.

«Mañana será una carrera de resistencia. Jeddah es un circuito que no perdona errores y donde la estrategia será clave. Intentaremos salir bien y mantenernos en el tren de DRS, pero sabemos que va a ser difícil defendernos de coches que, en ritmo de carrera, parecen estar un paso por delante», señaló el piloto español.

Un inicio de temporada de gestión

Tras los resultados de las primeras citas del mundial 2026, queda claro que Aston Martin se encuentra en una fase de estabilización mientras llegan las primeras grandes evoluciones. Alonso, lejos de mostrarse frustrado, mantiene la calma y apuesta por la constancia: «Hay que seguir sumando puntos mientras el coche evoluciona. Es una temporada muy larga y lo importante es no cometer errores ahora que no somos los más rápidos».

La cita en el circuito de Corniche promete ser una prueba de fuego para la capacidad defensiva de Alonso, quien tendrá que tirar de experiencia para mantener su posición en los puntos frente a una zona media extremadamente comprimida.