La compañía valenciana es la única representante de España seleccionada para el ‘NYC AI International Landing Pad’, una iniciativa estratégica que cuenta con el respaldo de gigantes tecnológicos como Anthropic.

NUEVA YORK – La empresa española Quibim, referente en el uso de inteligencia artificial (IA) aplicada al análisis de imágenes médicas, ha alcanzado un nuevo hito en su expansión internacional. La firma ha sido seleccionada como una de las diez compañías que integrarán el exclusivo programa de la ciudad de Nueva York diseñado para impulsar proyectos tecnológicos emergentes a escala global.

Bajo el nombre de NYC AI International Landing Pad, este programa estratégico busca atraer y consolidar en la metrópoli estadounidense a las empresas más innovadoras del mundo en el campo de la inteligencia artificial. Quibim (acrónimo de Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine) ha logrado destacar entre cientos de candidatas, siendo la única empresa española en el grupo y la única representante del sector salud (healthtech) a nivel internacional en esta cohorte.

Un impulso de doce meses en la capital del mundo

La selección en este programa no solo supone un reconocimiento al potencial de la tecnología española, sino que brinda a Quibim una plataforma de crecimiento sin precedentes. Durante los próximos doce meses, la empresa contará con:

Mentoría especializada: Acompañamiento directo de fundadores de empresas de IA, inversores y expertos del ecosistema neoyorquino.

Acompañamiento directo de fundadores de empresas de IA, inversores y expertos del ecosistema neoyorquino. Red de contactos: Acceso a una red de más de 35.000 profesionales.

Acceso a una red de más de 35.000 profesionales. Apoyo institucional: El programa está respaldado por líderes del sector como Anthropic (creadores de Claude), Lightspeed, Airwallex y Perkins Coie.

De Valencia al centro de la oncología mundial

Fundada en Valencia y con presencia en Madrid, Barcelona, Cambridge (Reino Unido) y Nueva York (donde opera desde 2019), Quibim utiliza algoritmos avanzados para transformar datos de imágenes médicas —como resonancias magnéticas o tomografías— en predicciones precisas y procesables.

Su tecnología permite a los médicos detectar enfermedades de forma más rápida y personalizada, especialmente en áreas críticas como la oncología, inmunología y neurología. Al convertir píxeles en biomarcadores cuantitativos, Quibim facilita el diagnóstico temprano y ayuda a predecir la respuesta de un paciente a determinados tratamientos.

Colaboración internacional

El programa de Nueva York ha seleccionado a diez empresas de siete países distintos, cubriendo áreas que van desde la microbiología y las finanzas hasta la seguridad y las infraestructuras. La inclusión de Quibim refuerza la posición de España como un polo generador de talento en IA de alta especialización, demostrando que la tecnología sanitaria europea tiene un lugar preferente en los mercados más competitivos del mundo.