Nueve de cada diez euros invertidos en el sector corresponden a casas usadas, ante una oferta de obra nueva que sigue bajo mínimos.

El mercado inmobiliario de Ceuta ha encontrado en el parque residencial existente su principal, y casi único, refugio. Según datos publicados por El Faro de Ceuta, la vivienda de segunda mano movilizó la cifra récord de 112 millones de euros durante el pasado año 2025, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al ejercicio anterior y el nivel más alto de la última década.

Un mercado de «segunda mano» por necesidad

La escasez de nuevas promociones residenciales ha forzado a los compradores a mirar hacia el parque inmobiliario ya consolidado. Esta falta de oferta nueva ha provocado que la vivienda usada absorba el 90% del volumen económico total del mercado local.

Las cifras reflejan una brecha abismal entre segmentos:

Vivienda usada: Movió 112 millones de euros (un 12,3% más que en 2024).

Movió 112 millones de euros (un 12,3% más que en 2024). Obra nueva: Sufrió una caída, pasando de 14 millones en 2024 a apenas 12,3 millones en 2025.

Subida de precios y valor medio

No solo ha crecido el volumen de dinero, sino también lo que paga cada comprador por término medio. El valor de las transacciones ha experimentado una revalorización significativa:

El precio medio de una vivienda libre en Ceuta se sitúa ya en los 169.979 euros .

. En el caso específico de la segunda mano, el encarecimiento es más notable: el valor medio de las operaciones alcanzó los 170.500 euros, una subida de 18.000 euros (11,8%) en comparación con el año previo.

Radiografía de las operaciones

En 2025 se cerraron un total de 734 transacciones en la ciudad. De ellas, 656 correspondieron a casas usadas, lo que representa el 88,5% de todas las ventas. Esto confirma que, a pesar de que el número de operaciones totales se mantiene estable (solo diez más que el año anterior), el valor total del mercado crece debido al aumento de los precios.

¿Un cambio de tendencia a la vista?

El futuro del sector depende ahora de la ejecución del Plan de Vivienda de Ceuta. Tras los cambios estratégicos realizados por la Asamblea el pasado mes de junio, la Ciudad Autónoma ha decidido asumir directamente la construcción de nuevas promociones mediante licitación pública.

El objetivo es agilizar los plazos y ampliar el parque público, especialmente en régimen de alquiler, con la vista puesta en enero de 2028 como fecha clave para la entrega de nuevas llaves que puedan aliviar la presión sobre el mercado de ocasión.