La segunda parte de la quinta y última temporada de Stranger Things ya se ha estrenado y, lejos de ofrecer tranquilidad a los fans, ha provocado una oleada de confusión y debate. Aunque la serie de los hermanos Duffer intenta cerrar todos los cabos sueltos del universo de Hawkins, las últimas revelaciones han cambiado por completo las reglas del juego y han sembrado más dudas que certezas de cara al episodio final.

La ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y Caleb McLaughlin se enfrenta a un reto mayúsculo: explicar en poco más de dos horas una mitología que se ha ido complicando durante años. Y no es una exageración. El octavo episodio de la temporada 5 tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, una extensión inédita para la serie, pero que podría quedarse corta ante todo lo que queda por resolver.

Además, el camino hasta aquí no ha sido fácil para los seguidores. El séptimo episodio de esta entrega se ha convertido en el peor valorado de toda la serie, reflejando el descontento de parte del público ante un relato cada vez más denso y difícil de asimilar, especialmente tras tres años de espera desde la anterior temporada.

Entre las revelaciones más importantes está la verdadera naturaleza del Mundo del Revés. Lo que hasta ahora se creía una dimensión paralela resulta ser en realidad un puente hacia otra realidad conocida como el Abismo o Dimensión X, el lugar al que Once envió a Henry cuando era niño. Este descubrimiento redefine por completo el conflicto central de la serie y el papel de Vecna en él.

Según una teoría que ha ganado fuerza entre los fans, popularizada por el creador de contenido @yaseenthatguay, Henry no sería el gran villano consciente que todos imaginaban. Aunque cree estar luchando contra el Azotamentes y la oscuridad, en realidad estaría actuando bajo su influencia. Sin darse cuenta, Henry habría sido manipulado desde su llegada al Abismo, obedeciendo los designios del Azotamentes mientras cree combatirlo. Esta idea cambia radicalmente la percepción del personaje y podría ser clave para entender el desenlace.

El plan final de Vecna —fusionar el Abismo con el mundo real y arrastrar al grupo de amigos a una única realidad— plantea una pregunta inquietante: ¿es realmente su voluntad o la de una fuerza superior que lo controla?

Con el estreno del episodio final previsto para el 1 de enero, todas las miradas están puestas en los hermanos Duffer. La gran incógnita sigue en el aire: ¿serán capaces de cerrar de forma satisfactoria una de las series más influyentes de la última década o quedarán preguntas sin respuesta en el adiós definitivo a Stranger Things?