Los populares denuncian la “mala gestión” del Ministerio durante la etapa de Pilar Alegría y exigen soluciones urgentes para la ciudad

El Partido Popular ha instado públicamente a la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, a realizar una visita urgente a Ceuta con el objetivo de conocer sobre el terreno los problemas estructurales que afectan al sistema educativo de la ciudad. A través de un comunicado, la formación considera imprescindible que la titular del Ministerio tome contacto directo con una realidad que, aseguran, lleva años desatendida por el Gobierno central.

Desde el PP critican duramente la etapa de la anterior ministra, Pilar Alegría, a la que acusan de haber llevado a cabo una gestión “fallida” marcada por la “falta de interés político”. En este sentido, denuncian el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Ejecutivo y la paralización de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo educativo de Ceuta.

Entre los ejemplos citados, los populares señalan el retraso en la construcción del nuevo centro integrado de El Brull y de la denominada Ciudad de la Formación Profesional, iniciativas que continúan sin un calendario definido. Para el PP, la Formación Profesional se ha convertido en uno de los principales reflejos del fracaso de la gestión directa del Estado, lejos de ser una herramienta generadora de oportunidades para los jóvenes ceutíes.

La formación también alerta sobre los bajos índices de finalización de estudios de FP en la ciudad. Según los datos que aportan, solo el 32,8% del alumnado de FP Básica, el 33,3% del de Grado Medio y el 52,4% del de Grado Superior consigue titular, cifras muy inferiores a la media nacional. A juicio del partido, estos resultados demuestran que el modelo educativo aplicado desde Madrid no responde a la realidad social y productiva de Ceuta.

Además, el PP recuerda que la ciudad presenta los peores indicadores educativos del país, ocupa el último puesto en el informe PISA 2022 y mantiene la tasa de abandono escolar temprano más alta de España, situada en torno al 21%. En este contexto, reprochan al Gobierno de Pedro Sánchez no haber puesto en marcha un plan “específico, integral y evaluable” para revertir esta situación.

Los populares también critican que ninguna de las dos últimas ministras de Educación haya visitado Ceuta durante su mandato, algo que interpretan como una decisión política consciente y no como un simple descuido. “Se gobierna Ceuta desde Madrid sin conocer ni afrontar su realidad”, afirman.

Por último, el PP reclama a Milagros Tolón la puesta en marcha de un plan “serio, concreto y adaptado a la realidad ceutí”, con especial atención a la Formación Profesional y a los proyectos educativos bloqueados. “Cuando la competencia es del Gobierno de España, la responsabilidad es exclusivamente suya, y los ciudadanos de Ceuta no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de interés del Ejecutivo en materia educativa”, concluye la formación.