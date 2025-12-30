El Ceuta retoma este martes la actividad con la atención puesta en un mercado de invierno que se presenta clave para el devenir de la temporada. Pese a cerrar la primera vuelta con 29 puntos y una situación clasificatoria muy favorable, en el club caballa no hay espacio para la autocomplacencia. La entidad entiende que el momento deportivo invita a dar un paso adelante y a reforzar la plantilla para aspirar a cotas mayores.

Uno de los nombres que ha ganado protagonismo en las últimas jornadas es el de Marc Domènech, delantero del Mallorca de solo 19 años. Tal y como avanzó Radio Marca Baleares, el Ceuta tiene muy encauzada su llegada en calidad de cedido y sin opción de compra. La operación se ajusta a la planificación deportiva, ya que el futbolista ocuparía ficha de filial, una solución necesaria al estar completas las licencias profesionales del primer equipo.

El atacante balear, seguido por la dirección deportiva desde hace meses, ha participado esta temporada en nueve encuentros con el Mallorca, acumulando 303 minutos. Su juventud, proyección y margen de crecimiento encajan con la política de incorporaciones que maneja el club.

La llegada de Domènech no sería el único movimiento. El Ceuta pretende aprovechar el mercado invernal para ampliar el fondo de armario del equipo de José Juan Romero, aunque antes será imprescindible agilizar varias salidas de jugadores con poco protagonismo. El objetivo es liberar espacio y elevar la competencia interna con perfiles que aporten un salto de calidad.

La prioridad está claramente en el frente ofensivo. El rendimiento de Manu Vallejo y Juanto Ortuño no ha alcanzado las expectativas y los datos reflejan esa carencia: el equipo solo ha conseguido dos goles desde el banquillo en toda la temporada, una cifra insuficiente para un conjunto que aspira a competir con ambición en la categoría.

Desde hace semanas, el director deportivo Edu Villegas trabaja con discreción en coordinación directa con el cuerpo técnico. El club analiza opciones en distintas categorías, siempre bajo la premisa de incorporar futbolistas que se adapten al modelo de juego y al ecosistema competitivo que se ha construido este curso.

En ese rastreo han surgido otros nombres propios. Según informó Diario de Sevilla, el Ceuta sigue de cerca a Dani Pérez, centrocampista de 20 años del Betis. Tras superar una lesión que lo mantuvo varios meses fuera, el jugador ha regresado al Betis Deportivo y finaliza contrato el próximo mes de junio. Ante la falta de oportunidades claras en el primer equipo verdiblanco, el conjunto caballa aparece como una alternativa atractiva para su progresión.

El mismo medio apunta que el Ceuta también valora las situaciones de Ismael Barea y Gonzalo Petit, futbolistas vinculados al Betis que no están contando con minutos en el Mirandés. En ambos casos, el conocimiento previo de José Juan Romero sobre estos perfiles, debido a su pasado en la cantera verdiblanca, reduce riesgos y facilita el análisis. No sería la primera vez que esta vía da resultados, como ya ocurrió con el caso de Marcos Fernández.

El mercado se presenta movido en el Alfonso Murube, con un Ceuta decidido a aprovechar su buen momento para seguir creciendo.