El entorno del concursante emite un comunicado pidiendo disculpas a Claudia y denunciando una campaña de «odio» y «amenazas» en redes sociales

La familia de Gerard Arias ha decidido intervenir de forma oficial tras los graves acontecimientos ocurridos en la última gala de ‘Supervivientes 2026’. La noche del pasado martes marcó un punto de inflexión en el concurso tras el enfrentamiento extremo entre Gerard y Claudia Chacón, una disputa que sobrepasó los límites permitidos y que ha derivado en un contundente comunicado por parte del entorno del manchego. En el texto, la familia se suma a las disculpas del joven, pero denuncia simultáneamente el «odio desproporcionado» que está recibiendo el concursante fuera de la isla.

Disculpas públicas y asunción de errores

El conflicto estalló a raíz de unos ataques personales en los que Gerard deslizó comentarios injuriosos sobre la vida profesional de Claudia, sugiriendo que ejercía la prostitución. Ante la gravedad de los hechos, la organización de Telecinco impuso una sanción disciplinaria: el veto en el próximo juego de líder y la obligación de convivir enjaulados durante 48 horas.

En su comunicado, la familia de Arias es tajante: «Nos sumamos a las disculpas de Gerard por sus formas y por las palabras empleadas en un momento de tensión que generó una situación desagradable para Claudia, sus compañeros, el propio concurso y la audiencia». El entorno del superviviente considera «imprescindible» asumir el error, alineándose con el perdón que el propio Gerard pidió en la Palapa tras un intento de abandono y una posterior reflexión.

Denuncia de amenazas y mensajes de odio

Más allá de la autocrítica, el comunicado pone el foco en la reacción del público en las plataformas digitales. La familia ha expresado su rechazo absoluto a las descalificaciones y amenazas que se están produciendo en las últimas horas. «Los mensajes de odio no tienen cabida bajo ningún contexto», reza el escrito, que insta a los usuarios a recordar que ‘Supervivientes’ es, ante todo, un programa de televisión y un espacio de entretenimiento.

Para el entorno de Gerard, un «momento desacertado» no debe eclipsar lo que consideran una trayectoria de compromiso. Defienden que, durante semanas, el concursante ha sido un pilar fundamental en la pesca y la organización del grupo, compitiendo al máximo en cada prueba. «Confiamos en que Gerard continúe demostrando, con hechos, la persona y el superviviente que ha sido desde el primer día», concluye el texto.

Un concurso al límite

La situación vivida en Honduras, que el propio Gerard describió como un fracaso personal al no lograr hacer sentir orgullosa a su familia, pone de manifiesto la dureza psicológica del formato. Mientras el concursante cumple su sanción de 48 horas en la jaula junto a Claudia, su familia apela al respeto mutuo «tanto dentro como fuera de la pantalla» para reconducir una situación que ha traspasado los muros de la televisión.