El jueves 23 de abril de 2026 llega con contrastes entre zonas: predominan los cielos nubosos o con intervalos, y las probabilidades de lluvia varían de forma notable según el territorio. De acuerdo con los datos municipales públicos de AEMET, el ambiente se reparte entre precipitaciones más probables en puntos del centro y norte de África interior, y una mayor estabilidad en otras áreas. A continuación, repasamos cómo se presenta el tiempo en España por zonas, con máximas, mínimas y viento en capitales.

Norte peninsular

En el norte, la jornada arranca con cielos poco despejados en varias ciudades. Bilbao marca 29°C de máxima y 8°C de mínima, con nubes altas y viento del SE 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%, según AEMET.

En cuanto a A Coruña, la tendencia es más cambiante: se esperan 18°C como máxima y 11°C como mínima, con intervalos nubosos y viento del NO 10 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 20%, un dato a tener en cuenta para la planificación del día.

Centro peninsular

El centro peninsular concentra las mayores opciones de lluvia. Madrid alcanza 29°C y baja hasta 13°C, con intervalos nubosos con lluvia. El viento sopla del E 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, según los registros municipales consultados a AEMET.

Zaragoza, por su parte, presenta un escenario más estable: se prevén 24°C de máxima y 14°C de mínima, con nubes altas y viento del SE 25 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, con lo que la jornada se perfila sin precipitaciones en la capital.

Sur peninsular

En el sur, el calor diurno continúa, pero con nubosidad variada. Sevilla llega a 30°C y desciende a 14°C, con intervalos nubosos y viento del S 15 km/h. La probabilidad de lluvia se queda en el 10%, por lo que el riesgo es bajo.

Ceuta muestra un tiempo más cubierto: se esperan 21°C de máxima y 14°C de mínima, con muy nuboso y viento del NE 15 km/h. La probabilidad de lluvia es de el 25%, un valor que sugiere cielos inciertos durante parte del día.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la jornada se mueve entre intervalos y nubosidad con cierta inestabilidad. Barcelona registra 21°C de máxima y 16°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del E 25 km/h; la probabilidad de lluvia alcanza el 45%.

València se mantiene en un escenario de mayor cobertura: 22°C como máxima y 16°C como mínima, con muy nuboso y viento del NE 20 km/h. La probabilidad de lluvia es de el 25%, con posibilidad de algún episodio débil o disperso.

Islas Baleares

En Baleares, predominan las condiciones más tranquilas. Palma de Mallorca presenta 25°C de máxima y 14°C de mínima, con despejado y viento del E 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada se perfila estable para disfrutar del exterior.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad puede aumentar con episodios de lluvia, especialmente en el sector más oriental según el dato municipal. Las Palmas de Gran Canaria alcanza 20°C y se sitúa en 17°C de mínima, con muy nuboso con lluvia y viento del E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 100%, de acuerdo con AEMET.

Con este panorama, conviene prever paraguas o impermeable en la capital insular, sobre todo si se planean desplazamientos durante las horas de mayor actividad nubosa.

Recomendaciones

Si vas a estar en Madrid o Las Palmas de Gran Canaria , ten en cuenta la alta probabilidad de lluvia (100% según AEMET) y lleva protección frente a la precipitación.

o , ten en cuenta la (100% según AEMET) y lleva protección frente a la precipitación. En Barcelona , con 45% de probabilidad de lluvia, es recomendable considerar un paraguas ligero.

, con de probabilidad de lluvia, es recomendable considerar un paraguas ligero. Para el resto de capitales, aunque predomine la nubosidad o el cielo parcialmente cubierto, los riesgos de lluvia se mantienen más bajos (0% en Zaragoza, Palma y Bilbao; 10% en Sevilla).

En resumen, el jueves 23 de abril de 2026 dibuja un mapa meteorológico con cielos a menudo nubosos y oportunidades de lluvia concentradas en el centro peninsular y en Canarias, mientras que Baleares y parte del norte se muestran más estables. Como siempre, estos datos municipales reflejan la situación esperada por AEMET, y conviene revisar la evolución a lo largo del día si tienes planes al aire libre.