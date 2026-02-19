Los «boinas verdes» de la Armada Española han marcado un hito táctico al emplear por primera vez la plataforma AirTEP en un escenario aliado. Este dispositivo permite una inserción masiva y simultánea de operadores, solucionando las limitaciones históricas de los helicópteros SH-60 Seahawk.

La Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) ha vuelto a demostrar por qué es una unidad de referencia dentro de la OTAN. Durante el transcurso del ejercicio Steadfast Dart 26, desarrollado a bordo del buque de asalto anfibio Castilla L-52, los operadores españoles han ejecutado maniobras de inserción y extracción rápida utilizando el sistema AirTEP, una plataforma que otorga una ventaja táctica decisiva en el abordaje de buques.

Este hito, destacado por el Mando Conjunto de Fuerzas Aliadas de la OTAN en Brunssum, supone la culminación de un proceso de modernización que la Armada inició hace años para optimizar sus capacidades de Operaciones Especiales en el mar.

Superando las limitaciones del SH-60

Hasta la llegada de este sistema, los asaltos aéreos desde los helicópteros SH-60 Seahawk presentaban desafíos críticos. Al contar con un único portón lateral a estribor, los soldados solo podían descender por una cuerda rápida de uno en uno, lo que ralentizaba la toma de la cubierta. Además, la falta de un puesto de artillero obligaba a realizar el fuego de cobertura desde el mismo punto de descenso, creando un cuello de botella peligroso.

El sistema AirTEP (Plataforma de Extracción Táctica Aerotransportada), desarrollado por la firma francesa Escape International, rompe estas limitaciones:

Capacidad: Permite transportar hasta diez operadores armados simultáneamente.

Superioridad táctica: Al estar suspendida por una eslinga bajo el helicóptero, los soldados pueden realizar fuego de supresión desde una posición elevada antes de poner un pie en cubierta.

Versatilidad: La plataforma es plegable y se engancha al gancho baricéntrico de la aeronave, facilitando inserciones y extracciones quirúrgicas en tiempo récord.

Consolidación en la Operación Atalanta y la OTAN

La apuesta de la Armada por esta tecnología no es nueva, pero sí su despliegue operativo masivo. En agosto de 2024, España adquirió dos dispositivos adicionales destinados específicamente a las unidades embarcadas en la Operación Atalanta en el océano Índico, donde la rapidez es vital para interceptar embarcaciones piratas o sospechosas.

La integración del AirTEP en el ejercicio Steadfast Dart 26 bajo la dirección del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) de España refuerza el liderazgo de nuestro país en este ámbito. Por segundo año consecutivo, España dirige al Componente de Operaciones Especiales (SOCC) de la Alianza, consolidando la interoperabilidad de técnicas avanzadas que ya utilizan unidades de élite mundiales como el SOCOM estadounidense o el GIGN francés.

Mientras la Infantería de Marina espera la plena operatividad de los helicópteros NH90 Sable, la combinación de los veteranos Seahawk con la plataforma AirTEP garantiza que la FGNE mantenga su capacidad de respuesta ante amenazas en cualquier rincón del globo.