Un mes después de la tragedia ferroviaria que costó la vida a 46 personas, el primer informe de diligencias apunta a tres causas probables: la rotura de un carril defectuoso, una soldadura mal ejecutada o el impacto de una pieza desprendida de otro convoy.

La investigación sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero, entra en una fase decisiva. La Guardia Civil ha remitido al juzgado de Montoro un informe detallado que resume las actuaciones realizadas hasta la fecha, sin que por el momento se haya podido señalar una causa única y definitiva. El documento, al que ha tenido acceso EFE, mantiene abiertas todas las líneas de investigación, desde el fallo técnico hasta la intervención externa.

El siniestro se produjo exactamente en el kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según los registros técnicos, entre las 19:43:37 y las 19:43:41 de aquel fatídico día, un tren de la operadora Iryo que circulaba hacia Madrid descarriló parcialmente, invadiendo con sus últimos vagones la vía contraria. En ese instante, un tren Alvia con destino Huelva colisionó contra ellos a una velocidad de 208 km/h.

Las tres grandes hipótesis del informe

Los peritos de la Benemérita centran sus esfuerzos en analizar el estado de la infraestructura, recientemente renovada en ese tramo:

Fallo en la infraestructura: Es la línea más sólida. Se investiga si existía un riel de fabricación defectuosa, una soldadura mal realizada o un deterioro prematuro del conjunto de la vía (traviesas y balasto). Se han enviado cuatro muestras de soldadura al laboratorio para su análisis exhaustivo. Obstáculo en la vía: Los investigadores barajan la posibilidad de que un tren que circulara previamente por la zona hubiera perdido alguna pieza metálica, dañando el raíl o provocando el descarrilamiento del Iryo. Sabotaje o terrorismo: Aunque es la opción que cuenta con menos indicios físicos hasta el momento, la Guardia Civil subraya que «no se puede, a fecha actual, descartar este supuesto». El análisis del material intervenido en el lugar determinará si hubo manipulación intencionada de los elementos de sujeción o de la propia vía.

Adif, bajo la lupa de los investigadores

La Guardia Civil ha solicitado a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) información pormenorizada sobre los lotes de rieles instalados en dicho tramo. El objetivo es comprobar si hubo alguna negligencia en los controles de calidad del material o en los procesos de mantenimiento preventivo.

Mientras las familias de las 46 víctimas mortales y el centenar de heridos esperan respuestas, el juzgado de Montoro aguarda los resultados de las pruebas de laboratorio sobre los clips y las soldaduras, que serán determinantes para dirimir responsabilidades penales.