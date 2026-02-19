Convertida en la gran revolución audiovisual española de la última década, la tercera cinta de Laxe llega a Movistar Plus tras recaudar 10 millones de dólares en el extranjero. Con 11 nominaciones a los Goya y dos candidaturas a los Oscar, esta ‘road movie’ por el desierto de Marruecos se consagra como una obra visceral y única.

Mientras que en el ámbito doméstico Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa se ha erigido como la cinta predilecta de la audiencia, el panorama internacional ha coronado a ‘Sirat’ como la propuesta imprescindible para entender el nuevo cine español. El filme de Oliver Laxe no solo ha convencido a la crítica autoral, sino que ha logrado un éxito comercial sin precedentes para una propuesta de carácter radical, superando la barrera de los 10 millones de dólares en la taquilla internacional.

El fenómeno nació en el Festival de Cannes, donde Laxe se alzó con el Premio del Jurado. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico: cinco galardones en los Premios del Cine Europeo (EFA), un éxito rotundo en los Feroz y un horizonte inmediato marcado por los Goya y la gran cita en la meca del cine el próximo mes de marzo.

Un viaje al infierno en una ‘rave’ marroquí

Escrita por Laxe y Santiago Fillol, y producida en colaboración con El Deseo (Almodóvar), Sirat nos sumerge en una atmósfera asfixiante y perturbadora. La trama sigue a un padre, interpretado por un magistral Sergi López, y a su hijo (Bruno Núñez) en una búsqueda desesperada.

El punto de partida: Ambos aterrizan en una rave en el desierto de Marruecos.

Ambos aterrizan en una rave en el desierto de Marruecos. La misión: Localizar a Mar, hija y hermana desaparecida meses atrás en una fiesta ilegal similar.

Localizar a Mar, hija y hermana desaparecida meses atrás en una fiesta ilegal similar. El descenso: Tras repartir fotografías sin éxito, se unen a un grupo de jóvenes nómadas en un trayecto que huye de los convencionalismos para abrazar el nihilismo y la tensión visceral.

Laxe utiliza un elenco que combina a figuras consagradas con actores no profesionales (Jade Oukid, Stefania Gadda), logrando una autenticidad que, según la crítica, «retumba en la caja torácica» días después de su visionado.

¿Dónde ver ‘Sirat’ en streaming?

Tras su exitoso paso por las salas españolas, donde recaudó casi 3 millones de euros, la película ya está disponible para el consumo doméstico.

Plataforma: Sirat puede verse en exclusiva y bajo suscripción en Movistar Plus.

El reto de los Oscar 2026: ¿Hay posibilidades reales?

La nominación de Sirat en dos categorías (Mejor Película Internacional y Mejor Sonido) ya es un triunfo histórico, pero la competencia este año es feroz.

Categoría Principal rival / Favorita Otros competidores Película Internacional El agente secreto (Brasil) Valor sentimental (Noruega), La voz de Hind (Túnez) Mejor Sonido F1: La película Los pecadores

Aunque la cinta brasileña parte como gran favorita para la estatuilla internacional, los analistas no descartan una sorpresa en el apartado de sonido, donde la atmósfera inmersiva creada por el equipo de Laxe ha sido alabada por su capacidad para transmitir la agonía del desierto. Sea cual sea el resultado, Sirat ya ha asegurado su lugar como una de las piezas más influyentes del cine contemporáneo.