El portero de la Selección atiende a AS en Los Ángeles en la víspera de los cuartos de final, analiza el duelo frente a Courtois y defiende su récord de 450 minutos imbatido.

La selección española ya se encuentra en la ciudad de Los Ángeles para afrontar el decisivo encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Bélgica. En el campamento base del Dignity Health Sports Park, el guardameta titular de la Roja, Unai Simón, ha analizado el momento actual del equipo. España cabalga con paso firme en el torneo, acumulando 450 minutos consecutivos sin encajar un solo gol.

Tras superar el punto de inflexión que supuso eliminar a Portugal en octavos, Simón valora el camino que resta con mentalidad de hierro: «Personalmente no sabía qué era pasar a unos cuartos de final. Cada partido hay que afrontarlo pensando que son finales. Y eso es lo que nos espera contra Bélgica, una final; quedan tres para el objetivo».

El duelo de colosos frente a Thibaut Courtois

A cien metros de distancia en el terreno de juego, Simón se cruzará con uno de los porteros más determinantes del planeta: el belga Thibaut Courtois. El meta de Vitoria no ha escatimado en elogios hacia su homólogo:

Físico imponente: «Su físico hace que ocupe mucha portería. Se hace grande y es muy difícil conseguir hacerle gol».

«Su físico hace que ocupe mucha portería. Se hace grande y es muy difícil conseguir hacerle gol». Agilidad sorpresiva: «Cuando parece que los porteros tan altos pueden flaquear en coordinación o velocidad, Courtois demuestra una gran habilidad con el balón, rapidez en desplazamientos y dominio de todos los rangos del área. Es completísimo».

Defensa del bloque y el ecosistema de la portería

Pese a venir de una temporada compleja a nivel de regularidad con el Athletic Club, Simón destaca el blindaje y la confianza ciega que siempre le ha transmitido el seleccionador, Luis de la Fuente, con quien guarda relación desde la categoría Sub-18. Asimismo, el portero quiso poner en valor el excelente ambiente que se vive bajo los tres palos junto a David Raya y el recién incorporado Joan Garcia:

«Se hablaron demasiadas cosas sobre la llegada de Joan, algunas ciertas y otras no tanto. Ha venido a sumar desde el colectivo, a apretarnos a David y a mí, y a ser un compañero ejemplar. Junto a ellos, tenemos la mejor portería del Mundial».

Simón también rompió una lanza a favor de su compañero de zaga, Aymeric Laporte, admitiendo que ambos venían de dinámicas de club con dudas, pero que el escenario del Mundial es totalmente distinto: «Ayme tiene mucha experiencia y un bagaje en el que todos nos apoyamos para que nos dé tranquilidad y veteranía en momentos difíciles».

La fórmula ante los penaltis y el futuro a largo plazo

Con seis tandas de penaltis a sus espaldas con la Absoluta, el portero desmitificó parte de la épica de los lanzamientos desde los once metros, catalogándolos como un trabajo minucioso combinado con instinto:

Fase de la Preparación Método de Trabajo de Unai Simón Estudio previo Hay un exhaustivo análisis de vídeo de los lanzadores e intuición de trayectorias. Estrategia oculta Tanto Raya, Joan como él guardan anotaciones muy personales de los mismos rivales. Ejecución «No deja de ser una lotería, pero mi mentalidad es ir a muerte al lado que tengo apuntado. Si lo adivino, que tengan que ajustarlo muchísimo».

Finalmente, al ser cuestionado sobre las declaraciones en las que ponía en duda su presencia en el próximo Mundial de España (dentro de cuatro años), Simón se mantuvo firme a sus 29 años recién cumplidos: «A día de hoy creo que no estaré, por edad y por saber cerrar ciclos. Cuatro años los veo muy lejanos como para pensar en ello. Nos queda este Mundial, Nations, Eurocopa… se irá viendo. Ahora hay que centrarse en Bélgica y evitar darles méritos para que nos ganen».