El caso contra la esposa del presidente del Gobierno ha entrado en una fase decisiva. La Fiscalía de Madrid ha presentado este miércoles un recurso ante la Audiencia Provincial contra el auto del juez Juan Carlos Peinado, solicitando el sobreseimiento libre de las actuaciones para Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El Ministerio Público no ve delito

En su escrito, la Fiscalía mantiene la postura que ha defendido desde el inicio del proceso: los hechos investigados no constituyen infracción penal.

Petición principal: El sobreseimiento libre (archivo definitivo) basándose en el artículo 637.2 de la LECRIM, al considerar que no hay delito .

El sobreseimiento libre (archivo definitivo) basándose en el artículo 637.2 de la LECRIM, al considerar que . Petición subsidiaria: Un sobreseimiento provisional en caso de que la Audiencia considere que la instrucción no ha justificado debidamente la existencia de infracción.

Un sobreseimiento provisional en caso de que la Audiencia considere que la instrucción no ha justificado debidamente la existencia de infracción. Escenario de juicio: En un movimiento preventivo, el fiscal ha solicitado que, si la Audiencia decide abrir juicio oral, se le permita presentar un escrito de conclusiones absolutorias.

El contraste con la acusación popular

Esta postura choca frontalmente con la del juez Peinado, quien el pasado 11 de abril propuso juzgar a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Asimismo, la acusación popular (coordinada por Hazte Oír) presentó este lunes sus conclusiones, elevando la petición de pena para Begoña Gómez a 24 años de prisión, además de 22 años para su asesora y 6 para el empresario Barrabés.

Ofensiva de las defensas: «Vulneración de derechos»

Tanto Begoña Gómez como su asesora han recurrido también mediante escritos de queja ante la Audiencia Provincial, denunciando irregularidades en la instrucción del juez Peinado:

Indefensión: El letrado Antonio Camacho sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales y que no existen indicios sólidos para los delitos imputados. Cuestionamiento del jurado: La defensa critica que el magistrado proponga un juicio con jurado popular sin ofrecer una argumentación jurídica sólida para esta modalidad. Nulidad: Solicitan que se declare nula la decisión de cerrar la investigación y procesar a las investigadas.

Próximos pasos

La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora decidir si respalda la tesis del juez Peinado y abre la puerta al juicio oral o si, por el contrario, atiende los recursos de la Fiscalía y las defensas para archivar una de las causas judiciales con mayor impacto político de la legislatura.