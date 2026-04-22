El Partido Popular ha presentado una propuesta legislativa que busca redefinir el concepto de familia vulnerable, un movimiento que tiene como objetivo principal agilizar los desahucios en casos de impago de alquiler. La medida estrella de este plan consiste en reducir drásticamente el umbral de ingresos mensuales: de los 1.800 euros actuales a los 900 euros.

El cambio en el umbral de ingresos

Actualmente, la Ley de Vivienda sitúa el límite para ser considerado «vulnerable» en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale aproximadamente a 1.800 euros mensuales para una unidad familiar. Con la reforma del PP:

Nuevo límite: El umbral bajaría a 1,5 veces el IPREM (unos 900 euros) .

El umbral bajaría a . Impacto: Miles de familias que hoy gozan de protección frente a un desahucio por su situación económica dejarían de ser consideradas vulnerables ante la ley, permitiendo a los propietarios retomar el proceso de lanzamiento de forma más rápida.

Argumentos del Partido Popular

Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostienen que la normativa actual genera «indefensión» en los propietarios y fomenta la inseguridad jurídica. Según el PP:

Protección al pequeño propietario: Consideran que el umbral actual es «demasiado elevado» y que muchos propietarios particulares están asumiendo el coste de una política social que debería cubrir el Estado. Agilidad procesal: Al reducir el número de personas que pueden acogerse a la prórroga por vulnerabilidad, se pretende descongestionar los juzgados y dar mayor fluidez al mercado del alquiler.

Reacciones de la izquierda y movimientos sociales

La propuesta ha sido recibida con fuertes críticas por parte del Gobierno y de las asociaciones en defensa de la vivienda:

El Gobierno (PSOE y Sumar): Acusan al PP de querer «desproteger a la clase media trabajadora» en plena crisis de precios de alquiler. Argumentan que una familia que ingresa 1.200 o 1.500 euros en ciudades como Madrid o Barcelona ya se encuentra en una situación de precariedad extrema si tiene que pagar una renta de mercado.

Acusan al PP de querer «desproteger a la clase media trabajadora» en plena crisis de precios de alquiler. Argumentan que una familia que ingresa 1.200 o 1.500 euros en ciudades como Madrid o Barcelona ya se encuentra en una situación de precariedad extrema si tiene que pagar una renta de mercado. Plataformas de afectados: Advierten que esta medida provocará una «ola de desahucios» de personas que, aun teniendo un empleo, no llegan a final de mes debido a la inflación y el coste de los suministros.

Contexto legislativo

Esta propuesta forma parte de la ofensiva del PP para derogar o modificar sustancialmente la Ley de Vivienda estatal, a la que culpan de la reducción de la oferta de inmuebles en alquiler y del aumento de los precios. El debate se prevé intenso en el Congreso, donde el bloque de la investidura ya ha adelantado que bloqueará cualquier retroceso en los derechos de protección social.