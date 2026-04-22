El 6 de octubre de 1993, el mundo del deporte se detuvo. Michael Jordan, el hombre que había transformado el baloncesto en un fenómeno global y que venía de conquistar su tercer anillo consecutivo con los Chicago Bulls, anunciaba su retirada a los 30 años. Hoy, décadas después, el vacío de esos 17 meses de ausencia sigue alimentando una de las mayores teorías de conspiración en la historia de la NBA.

Una cima inalcanzable y un golpe devastador

La temporada 1992-93 fue, sobre el papel, el testamento de una divinidad deportiva. Jordan promedió 41 puntos por partido en las Finales contra los Phoenix Suns de Charles Barkley, un récord que aún permanece intacto. Sin embargo, detrás de la gloria, el desgaste era evidente.

A la fatiga física de años sin descanso —incluyendo el oro con el Dream Team en Barcelona 92— se sumó la tragedia personal: el asesinato de su padre, James Jordan, en julio de 1993. Este suceso traumático fue la razón oficial esgrimida por el «23» para alejarse de las canchas y probar suerte en el béisbol, el deporte que su padre siempre soñó para él.

La sombra de las apuestas: ¿Sanción encubierta?

Pese a la narrativa oficial, una pregunta ha persistido en los mentideros de la liga: ¿Por qué se fue realmente el mejor jugador del mundo en su plenitud? La teoría de la conspiración apunta a que su adiós no fue voluntario, sino una sanción secreta impuesta por el entonces comisionado David Stern debido a los problemas de Jordan con el juego.

Los indicios que alimentan esta tesis son inquietantes:

Compañías peligrosas: En 1991, se halló un cheque de Jordan por 57.000 dólares en manos de un traficante de cocaína, dinero destinado a pagar deudas de juego.

En 1991, se halló un cheque de Jordan por en manos de un traficante de cocaína, dinero destinado a pagar deudas de juego. Escándalos editoriales: Richard Esquinas publicó «Michael y yo: nuestra adicción al juego», donde afirmaba haber ganado más de un millón de dólares a Jordan en apuestas de golf.

Richard Esquinas publicó «Michael y yo: nuestra adicción al juego», donde afirmaba haber ganado más de un millón de dólares a Jordan en apuestas de golf. La frase de la discordia: En su rueda de prensa de despedida, al ser preguntado por un posible regreso, Jordan soltó una frase que quedó grabada: «…si David Stern me deja».

En su rueda de prensa de despedida, al ser preguntado por un posible regreso, Jordan soltó una frase que quedó grabada: «…si David Stern me deja». Investigaciones cerradas: Casualmente, la NBA cerró una investigación interna sobre las conexiones de Jordan con las apuestas apenas dos días después de que este anunciara su retiro.

El silencio de la NBA

A día de hoy, no existen pruebas fehacientes que confirmen que Stern apartó a su «gallina de los huevos de oro». El comisionado siempre negó estas acusaciones, argumentando que castigar a la figura que estaba haciendo multimillonaria a la liga carecía de lógica empresarial. Además, Jordan superó todos los controles éticos años después cuando se convirtió en propietario de los Charlotte Hornets.

Lo que es innegable es que el «retiro» de 1993, su paso por los Birmingham Barons y su regreso con el legendario fax de dos palabras —«I’m back»— en 1995, componen el capítulo más oscuro y fascinante de una biografía inigualable. ¿Fue un respiro necesario tras una tragedia o un pacto de silencio para salvar la imagen de la NBA? El debate sigue vivo en las canchas de todo el mundo.